Felis: Save all the cats!, tuzağa düşürülmüş kedileri kurtarmaya çalıştığımız macera - platform oyunu. iOS platformuna özel çıkış yapan oyunda Felis adasında tek umudu biz olan sevimli dostlarımızı kurtarma arayışına giriyoruz. Dev fareler, ejderhalar, eşek arıları, yarasalar ve daha nice engeli aşmamız gerekiyor öncelikle.

Hem iPhone hem de iPad’de oynaması keyifli bir macera oyunu Felis. Oyunda farklı türde kedileri kurtarma görevini üstleniyoruz. Ormanda kelebeklerle oynarken bir anda kendilerini kafese hapsedilmiş olarak bulan sevimli kedileri özgürlüklerine kavuşturmak elbette kolay olmuyor. Yol boyunca karşılaştığımız birçok düşman var. Genleriyle oynanmış tehlikeli hayvanları atlatmanın yanı sıra ara sıra ufak bulmacaları da çözmemiz gerekiyor.

Farklı yerlerde geçen ve her bölümde üç kediyi kurtarmaya çalıştığımız oyunda karakterimizin kontrolünü alttaki tuşlarla sağlıyoruz. Soldaki yön tuşları, saldırırken kullandığımız renkli iki buton haricinde kurtarmamız gereken üç kedi, sağlık durumumuz ve eşyalarımız oyun alanında belirgin şekilde gösteriliyor.