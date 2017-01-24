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Fenerbahçe ve Galatasaray Ezeli Rekabeti E-Spor Arenasına Taşınıyor!

Fenerbahçe ve Galatasaray E-Spor

Dünya derbileri arasında yer alan ülkemizin en büyük rekabeti Fenerbahçe-Galatasaray maçları e-spor arenasına taşınıyor. Her iki takımın da League of Legends takımları 2017 Şampiyonluk Ligi'nde mücadele edecek. 21 Ocak tarihinde başlayan League of Legends 2017 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi mücadelelerinde Fenerbahçe ve Galatasaray 29 Ocak'ta saat 16:00'da karşı karşıya gelecek.

1905'te kurulan Galatasaray ile 1907'de kurulan Fenerbahçe ilk olarak 17 Ocak 1909 tarihinde, özel bir maçta karşı karşıya geldi. Union Club Sahası'ndaki bu ilk maç 2-0'lık Galatasaray galibiyetiyle sonuçlanmıştı. O günden bu yana iki takım arasında günümüze kadar oynanan 385 maçın 146'sında kazanan taraf Fenerbahçe, 122'sinde Galatasaray olurken, 117 maç beraberlikle sonuçlandı. Şimdi ise bu rekabeti e-spor alanında da göreceğiz. 

Riot Games tarafından düzenlenen Şampiyonluk Ligiiki maçlık seri şeklinde tıpkı futbol turnuvalarında olduğu gibi galibiyet 3 puan, beraberlik 1’er puan, mağlubiyet 0 puan şeklinde oynanacak. Lig'de ilk 6'ya giren takımlar mevsim finallerine yükselecek. Burada ilk iki sırayı alan takımlar doğrudan yarı finale giderken, 3 ila 6. sıradakiler çeyrek final aşamasında birbiriyle yarışacak. En son da Kış Mevsimi Finalini izleyeceğiz. 

Bu yılı özel kılan şey ise Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ligine ilk kez katılıyor olması. 2. hafta mücadelelerinde birbiriyle karşılaşacak Galatasaray Esports ve 1907 Fenerbahçe Espor maçları, 29 Ocak Pazar günü saat 16:00’da oynanacak. 

Sizce bu iki takımdan hangisi kazanır?

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Yazar: - 24.01.2017

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