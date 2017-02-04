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Fetch
TamindirMobilOyunlarİlerlemeliFetch - Android İçin Bulmaca Macera Oyunu

Fetch

(Android)
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Editör Puanı: 4/5
4
Fetch
Fetch
Fetch
Fetch
Fetch

Köpeğinizle birlikte görevleri yerine getirin.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Fetch, Android platformunda bulmaca öğeleri de içeren kaliteli grafiklere sahip macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Yenilikçi kontrol sistemiyle telefonda da tablette de rahat ve de keyifli oynanış sunan yapımda maceracı ruhlu köpeği olan genç bir çocuğun yerine geçiyoruz. Hikayede bulunma amacımız çocuğun kaybolan köpeğini bulmak.

İnteraktif dünyada gece yarısı aniden kaybolan köpeğimizi bulmak için dolaşıyoruz. Karanlık tünellerden kumlu sahillere başımıza neler gelebileceğini sorgulamadan her yerde sevimli dostumuzu arıyoruz. Duygusal yolculuğumuz boyunca uzaylılardan savaşmaktan robot yapmaya, roket gemisinin pilotu olmaktan tarih öncesi okyanusu keşfetmeye birçok farklı görev veriliyor. Görevlerin çoğunluğunu tek başımıza yerine getiriyoruz ancak yanımızda köpeğimiz de bulunuyor.

Toplam 5 bölümden oluşan oyunda nereye gideceğinizi bulamadığınız noktada geliştiricinin paylaştığı tam çözüm sayfasına bakabilirsiniz. Hem yazılı hem de videolu olarak takıldığınız bölümü nasıl geçeceğinizi öğrenebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Big Fish Games
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