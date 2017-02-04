Fetch, Android platformunda bulmaca öğeleri de içeren kaliteli grafiklere sahip macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Yenilikçi kontrol sistemiyle telefonda da tablette de rahat ve de keyifli oynanış sunan yapımda maceracı ruhlu köpeği olan genç bir çocuğun yerine geçiyoruz. Hikayede bulunma amacımız çocuğun kaybolan köpeğini bulmak.

İnteraktif dünyada gece yarısı aniden kaybolan köpeğimizi bulmak için dolaşıyoruz. Karanlık tünellerden kumlu sahillere başımıza neler gelebileceğini sorgulamadan her yerde sevimli dostumuzu arıyoruz. Duygusal yolculuğumuz boyunca uzaylılardan savaşmaktan robot yapmaya, roket gemisinin pilotu olmaktan tarih öncesi okyanusu keşfetmeye birçok farklı görev veriliyor. Görevlerin çoğunluğunu tek başımıza yerine getiriyoruz ancak yanımızda köpeğimiz de bulunuyor.

Toplam 5 bölümden oluşan oyunda nereye gideceğinizi bulamadığınız noktada geliştiricinin paylaştığı tam çözüm sayfasına bakabilirsiniz. Hem yazılı hem de videolu olarak takıldığınız bölümü nasıl geçeceğinizi öğrenebilirsiniz.