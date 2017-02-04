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Fetch
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Fetch

Fetch İndir Hemen İndir

794 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Fetch
Fetch
Fetch
Fetch
Fetch

Köpeğinizi kurtarın.

Erkan Calp Son güncelleme 53 dakika önce

Fetch, Apple editörlerinin beğenisi kazanan bulmaca macera oyunu. iOS platformuna doğrudan ücretli olarak çıkış yapan oyunda interaktif bir dünyadayız. Burada bulunma amacımız ise; kaybolan köpeğimizi bulmak. Karanlık tünellerden sahillere bakılmadık nokta bırakmıyoruz.

Bulmaca öğeleri içeren macera oyunlarını sevenlerin kaçırmaması gerektiğini düşündüğüm oyun, gerek görselleriyle gerekse de oynanışıyla fiyatını hak ediyor. 1GB altı boyuta sahip oyun, hem iPhone hem de iPad’de rahat oynanış sunan yenilikçi kontrol sistemine sahip. Oyuna geçecek olursak; Geceleyin aniden göz önünden kaybolan köpeğimizi bulabilmek için birçok engel aşmamız gerekiyor. Roket gemisi sürme, robot yapma, uzay tabancası kullanma, iskeletleri besleme ve daha nice görevi eksiksiz olarak yerine getirmeliyiz.

5 bölümden oluşan oyun, bulmacalar üzerine kurulu olduğundan oyuncuların takılabileceği noktalar olabilir düşüncesiyle geliştirici tam çözüm sayfası paylaşmış. Yazılı ve görsel olarak bölümü geçmek için yapmanız gerekenleri öğrenebiliyorsunuz. Tabii ki bu sayfaya gerçekten geçemediyseniz bakmanızı öneriyorum.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 5.0 ve üzeri
Üretici:
Big Fish Games
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