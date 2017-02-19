?     Geri Bildirim
FFTAN
TamindirMobilOyunlarBeceriFFTAN - Android İçin Tuğla Kırma Oyunu

FFTAN

FFTAN İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
FFTAN
FFTAN
FFTAN
FFTAN
FFTAN

Retro oyun, mobil cihazlarımızda.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

FFTAN, zaman geçirmek için oynanabilecek ideal oyunlar arasında. Çocukluğumuzun oyunu breakout (brick breaker) Türkçe adıyla tuğla kırma oyununu mobil platforma taşıyan yapımlardan biri. İlk olarak Android platformuna çıkan refleks oyunu, tamamen ücretsiz ve de can sıkıcı reklamlar içermiyor.

Bir dönem başından kalkmadığımız tuğla kırma oyunu (breakout) hemen her platformda oynanabiliyor artık. FFTAN, ilk değil. Nostalji yaşamak isteyenlere tavsiye ederim. Oyunda tek bir büyük tuğlayı kırmaya çalışıyoruz. Üzerinde yazan rakamdan kaç vuruşta kırabileceğimizi anlıyoruz. Son atışta ortalık adeta şenleniyor. Tuğlanın kırıldığı anda ortaya saçılan irili ufaklı toplar ise önemli. Bazıları çubuğu büyütüyor, bazıları top sayısını artırıyor, bazıları da topların gücünü artırıyor.

FFTAN için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
111Percent
FFTAN QR Kodu Okutarak İndir

Beceri Popülerleri

  1. Temple Run 2
    Temple Run 2Android İçin İlerlemeli Kaçış Oyunu
  2. BBTAN
    BBTANAndroid için Beceri Oyunu
  3. Şeker Patlatma Oyunu
    Şeker Patlatma OyunuAndroid için Beceri Oyunu
  4. Flappy Bird
    Flappy BirdAndroid için Zorlu Beceri Oyunu
  5. aa
    aaAndroid için Zorlu Beceri Oyunu