FFTAN
Retro oyun, mobil cihazlarımızda.
FFTAN, zaman geçirmek için oynanabilecek ideal oyunlar arasında. Çocukluğumuzun oyunu breakout (brick breaker) Türkçe adıyla tuğla kırma oyununu mobil platforma taşıyan yapımlardan biri. İlk olarak Android platformuna çıkan refleks oyunu, tamamen ücretsiz ve de can sıkıcı reklamlar içermiyor.
Bir dönem başından kalkmadığımız tuğla kırma oyunu (breakout) hemen her platformda oynanabiliyor artık. FFTAN, ilk değil. Nostalji yaşamak isteyenlere tavsiye ederim. Oyunda tek bir büyük tuğlayı kırmaya çalışıyoruz. Üzerinde yazan rakamdan kaç vuruşta kırabileceğimizi anlıyoruz. Son atışta ortalık adeta şenleniyor. Tuğlanın kırıldığı anda ortaya saçılan irili ufaklı toplar ise önemli. Bazıları çubuğu büyütüyor, bazıları top sayısını artırıyor, bazıları da topların gücünü artırıyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- 111Percent
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