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FFTAN
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FFTAN

(iOS)
FFTAN İndir Hemen İndir

59 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
FFTAN
FFTAN
FFTAN
FFTAN
FFTAN

Breakout oyununun yenilenmiş sürümü.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

FFTAN, Atari’nin meşhur oyunu breakout Türkçe adıyla tuğla kırma oyununu mobil platforma taşıyan yapımlardan biri. iOS platformuna da ücretsiz gelen bulmaca oyununda kırmamız gereken tek bir tuğla var ancak kırmayı başarmak göründüğü kadar kolay değil.

Breakout, brick breaker ve daha nice benzer topla blokları yok etmeye dayanan beceri oyununun yeni nesil sürümü FFTAN. Oyunda başarılı sayılmak için tek bir büyük tuğlayı kırmak yeterli oluyor. Tuğlayı kaç atışta kırabildiğimizi ve ne kadar süre sonra oyun alanından silineceğini içindeki rakamdan anlıyoruz. 1’e ulaşmayı başardığımızda son bir atış kalıyor ki bu noktada ekran toplarla doluyor. Top sayısını artırmadan vuruş gücünü artırmaya birçok güçlendiricimiz var.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
111Percent
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