Fiat Chrysler ve Google, Yeni Nesil Araç Sistemleri İçin Güçlerini Birleştirdi

Fiat Chrysler ve Google, dünyanın en popüler açık kaynaklı işletim sistemi olan Android ile ödüllü Uconnect 8.4 inç bağlantılı araç sisteminin kesintisiz bütünleşmesini göstermek için CES 2017'de bir araya geliyor. UConnect'i Android ile birleştirmenin sonucunda ortaya çıkan gücü göstermek için yapılacak gösteri, 5-8 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek.

Fiat Chrysler, açık bir platformun ve Android ekosisteminin gücü ile birleştirilen, yeni nesil araç sistemleri konusunda Google ile işbirliği içerisinde olduğunu duyurdu. İki şirket, konsept bir otomobil sistemi üzerinde güçlerini birleştirecek. CES ziyaretçileri fuara gittiklerinde, Uconnect sisteminin, radyo ve konfor denetimleri gibi temel bilgi-eğlence unsurlarını içeren, en son Android 7.0 Nougat sürümünü desteklediğini bire bir test edebilecekler.

Uconnect ve Android entegrasyonu, popüler Android uygulamalarının uyumluluğunu da etkinleştirecek. Google Assistant, Google Maps, Pandora, Spotify, NPR One ve Pocket Casts gibi popüler Android uygulamaları ile kesintisiz bir entegrasyon bulunacak.

Fiat Chrysler konuyla ilgili, "Google ile olan bu işbirliği, her iki şirketin de araç içi bilgi-eğlence ve bağlantı teknolojisinin nasıl gelişmeye devam ettiğini ve tüketicilerin en az dikkat dağınıklığı ile yeniliklere duydukları merakı keşfetmeleri için son derece iyi bir fırsat olmuştur" dedi.

Google yetkilisi Patrick Brady ise, "Android, güvenli ve kesintisiz bir şekilde araçla bütünleşen bir otomotiv platformu inşa etmeyi taahhüt ediyor" ifadelerini kullandı.

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