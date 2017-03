Fibo Bileklik ile Erkekler Kısmen Hamilelik Deneyimi Yaşayacaklar

Son zamanlarda giyilebilir teknoloji trendlerinden biri haline gelen akıllı bileklikler, genellikle spor yapanlara yönelik üretiliyor. Ancak bir Danimarka şirketi tarafından üretilen Fibo adlı akıllı bileklikler, tamamen farklı ve özgün bir amaca hizmet ediyor. Fibo bileklikler sayesinde baba adayları da eşlerinin hamilelik sürecindeki deneyimlerine kısmen de olsa ortak olabilecek. Bebeklerin anne karnına attığı tekme ya da rahimdeki dönüş hareketleri, bu bileklikler vasıtasıyla baba tarafından da hissedilecek.

Kopenhag Teknoloji ve Tasarım Okulu’ndan üç öğrenci tarafından yaratılan akıllı bileklikler, ilerleyen süreçte Danimarkalı First Bond Wearables şirketi tarafından geliştirildi. Fibo adı verilen akıllı bilekliğin temel fonksiyonu, bebeğin anne karnındaki hissedilen hareketlerinin bilekliği takan kişi tarafından da eşzamanlı olarak hissedilebilmesi.

Annenin karın bölgesine yerleştirilen denetim aygıtı ile koordine olarak çalışan bileklik, bebeğin hissedilen hareketlerini eşzamanlı olarak bilekliğe aktarıyor. Böylelikle baba adayları da bebeğin attığı bir tekmeyi aynı anda hissedip, hamilelik sürecinde kendini dışlanmış hissetmekten uzaklaşıyor. Fibo bileklikler, baba adaylarına kilo almak gibi hamileliğin külfetlerinden ziyade bu pozitif boyutunu deneyimleme imkanı sunarak, erkeklerin bu sürece kısmen ortak olmasını sağlıyor. Ayrıca sadece baba adayları değil, bu bilekliği takan herkes anne adayının hissettiği kıpırdanmaları hissedebilir.

Fibo’yu geliştiren First Bond Wearables firmasının araştırma ve medya sorumlusu Sandra Petursdottir, bu akıllı bileklikler ile ilgili yaptığı açıklamada “Baba adaylarının dünyaya yeni bir birey getireceğini somut olarak hissettiği tek an bebeğin kalp atışını ultrasonda duyduğu andır ya da elini eşinin karnına koyduğunda bebeğin kıpırdanmalarını hissettiği andır. Fibo bileklikler ile bu anların süresini uzatmak niyetindeyiz.” ifadelerini kullandı. Şık tasarımıyla da erkeklerin severek takabileceği Fibo bileklikler şu an için geliştirme aşamasında ve henüz test edilmedi. Ancak yakın zamanda siparişlerin alınmasına başlanması bekleniyor.

Android Wear 2.0'lı İlk Akıllı Saatler: LG Watch Sport ve Style

TAG Heuer Hibrid Akıllı Saatin Teknik Detayları Sızdırıldı