FIFA 17'den Konsolda Satış Başarısı

Electronic Arts, mali yılın son bulmasıyla birlikte düzenlediği bir toplantı ile 2016'ya dair finansal verilerini açıkladı. Yapılan açıklamada en dikakt çeken kısım ise FIFA 17'nin konsoldaki başarısıydı.

FIFA 17'nın geçtiğimiz yıl en çok satan konsol oyunu olmayı başardığının altını çizen Electronic Arts, oyun serisinin her zamanki popülerliğini sürdürdüğünü de söyledi. Böylece FIFA 17, yakaladığı başarı ile birlikte ABD dışında en çok satan oyun oldu. Geçtiğimiz sene ABD'de en çok satan konsol oyunu ise Call of Duty: Infinite Warfare olarak açıklanmıştı.

Şirketin mali müdürü Blake Jorgersen, "ilk defa bir finansal çeyrekte 1 milyar dolar barajını aştık" derken, "bu, Battlefield 1 ve FIFA 17'de yaptığımız inovasyon ve hizmetlerin devam eden gücünün gerçek bir kanıtıdır" da dedi.

FIFA ve Battlefield, hala Electronic Arts için önemli bir gelir kaynağı olmaya devam ediyor. 31 Aralık'ta biten son finansal çeyrekte 685 milyon dolarlık satış yapan EA, bu satışın büyük bir bölümünü bu iki oyun üzerinden gerçekleştirdi. 685 milyon dolarlık satış rakamı, 2015'in aynı döneminde 569 milyon dolarda kalmıştı.

Yayınlanan raporda dikkat çeken bir başka detay da EA'in sattığı oyun içi paketlerden elde ettiği gelire dairdi. Bu konuda en çok eleştirilen oyun şirketlerinden bir tanesi olan EA, oyun içerisinde sattığı çeşitli oyun içi eşyalar ve DLC'lerden toplamda 267 milyon dolar kazandı.

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