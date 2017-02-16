FIFA, Need For Speed ve Battlefield Oyunlarını 7 Gün Boyunca Ücretsiz Oynama Fırsatını Kaçırmayın!

Electronic Arts'ın oyun platformu Origin üzerinde kaçırılmayacak bir kampanya yapılıyor. Bu kampanyada oyunculara EA oyunlarını satın almadan oynama imkanı veren Origin Access için 7 günlük bir deneme süresi sunuluyor. Hatırlanacağı üzere EA, geçtiğimiz sene Origin Access'i hizmete açmıştı. Origin Access temel olarak Origin platformu üzerinde yer alan oyunları bir aylık üyelik ücreti ödeyerek oynamanıza imkan tanıyordu. Bu sayede oyunları ayrı ayrı satın alma derdinden kurtuluyor, Origin Access havuzundaki oyunlardan dilediğinizi dilediğiniz kadar oynayabiliyordunuz. Ayrıca Origin Access üyeleri EA oyunları çıkmadan önce bu oyunları deneme fırsatı bulabiliyor, oyunları yüzde 10 indirimli olarak satın alabiliyordu. Yani Origin Access bir nevi farklı avantajlar sunan bir oyun kiralama sistemiydi.

Aylık üyelik ücreti 3.99 €, yıllık üyelik ücreti 24.99 € olan Origin Access içim yapılan kampanyada kullanıcılar 7 gün boyunca servisi deneyebilecekler ve belli oyunları oynayarak servisin nasıl çalıştığı, neler sunduğu hakkında fikir sahibi olabilecekler. Bu kampanyanın kısıtlı bir süre devam edeceği söylense de bitiş tarihi duyurulmuyor. Kampanyadan faydalanmak için bu adresi ziyaret edebilirsiniz. Origin Access deneme süresi boyunca oynayabileceğiniz oyunlar şu şekilde listeleniyor:

- FIFA 15

- FIFA 16

- Need for Speed

- Need for Speed Most Wanted



- Need for Speed Rivals

- Titanfall

- Battlefield 3

- Battlefield 4

- Battlefield Hardline

- Dead Space

- Dead Space 2

- Dead Space 3

- Mass Effect

- Mass Effect 2

- Mass Effect 3

- Star Wars: Battlefront



- Dragon Age: Origins

- Dragon Age 2

- Dragon Age: Inquisition

- Crysis

- Crysis 2

- Crysis 3

- This War of Mine

- The Banner Saga

- Crusader: No Regret

- Crusader: No Remorse

- Dungeons of Dredmore

- Jade Empire

- Medal of Honor: Allied Assault

- Mini Metro

- Mirror's Edge

- Peggle

- Plants vs. Zombies

- Plants vs. Zombies: Garden Warfare

- Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2

- Sim City

- Sim City 2000

- The Sims 3

- Torchlight 2

- Trine

- Trine 2: Complete Story

- Unravel

Bu oyunları indirmek için Origin masaüstü uygulamasının bilgisayarınızda yüklü olması gerekiyor: