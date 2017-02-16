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FIFA Youtuber’larına 330 Bin Dolar Ceza

nephentez

'Nepenthez' isimli 1 milyonu aşkın abonesi olan kanalın sahipleri, Craig Douglas ve Dylan Rigby’e yasadışı kumar sitelerinin reklamını yapmaktan ve çocukları kumara teşvik etmekten 330 bin dolar para cezası verildi.

İngiltere Kumar Komisyonu’nun kararıyla, FIFA16 oynayarak bahis sitesinden para kazanılabileceğini anltan fenomenlere dava açıldı. Dava sonuçlandıktan sonra bahis sitesiyle aynı ismi taşıyan kanalını kapatan Douglas, kararla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Yalnız FIFA17 ile geri döneceklerini duyuran YouTuber'ların akıbetleri henüz belli değil.

Yasa dışı kumar ile ilgili davalar her geçen gün artıyor. Özellikle İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde ciddi önlemler alınan internet bahsi, başta Steam olmak üzere birçok dijital sitede yaygın. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda CS:GO yayıncısı PhantomL0rd’un 1.3 milyon takipçili Twitch hesabı, bahis oynattığı gerekçesiyle Valve tarafından kapattırılmıştı. Bu olaylar, bana biraz da bahis sitelerini kapatamayan komisyonların, reklam yapan sitelere yüklenerek kendilerini teselli ettiklerini düşündürüyor. Bilmem siz ne diyorsunuz?

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Yazar: - 16.02.2017

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