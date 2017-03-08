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Filli Boya'nın Muhteşem Kadınlar Günü Reklamı Engellendi!

Filli Boya Reklamı Neden Engellendi?

Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Eril dilin hakim olduğu, toplumsal cinsiyet rollerinin farkında olarak ya da olmayarak inşa edildiği bir ortamda, emekçi kadınların hareketi her yıl bugün kutlanıyor. Ataerkil bir çağda yaşadığımız için, cinsiyetçi söylemlerin en az kullanıldığı gün de diyebiliriz. Bu günde bazı markalar çeşitli reklam çalışmaları yapıyor. Kimi linç ediliyor, kimi de içimizi umutla dolduruyor. Filli Boya markası da içimizi umutla dolduran bir reklam çalışmasına imza atmıştı. Bu haberin yazıldığı saatte de reklam "telif hakları" nedeniyle engellendi.

Filli Boya'nın başarılı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü reklam çalışması, kadınların en çok muzdarip olduğu çok önemli konulara parmak basıyordu. Çocuk evlilikleri, kız çocuklarının okula gönderilmemesi, ataerkil düzenin saçmasapan kısıtlamalarına harika göndermeler yapıyordu. YouTube'da trend videolar listesinde 2. sıraya kadar yükselen reklam, içinde bulunduğumuz şu saatlerde engellendi. Neden?

Filli Boya Reklamı Engellendi

Filli Boya Kadınlar Günü Reklamı Neden Engellendi?

YouTube'da henüz reklam filmini izlemeyenler yukarıdaki uyarı ile karşılaşıyor. "Bu video Fox TV adlı iş ortağı tarafından sağlanan ve iş ortağının telif hakkı nedeniyle ülkenizde engellediği içeriğe sahip" deniyor. Bu mu neden?

Ülkemizde engellenmiş. Ülkemizin gördüğü en güzel reklamlardan biri engellenmiş. "Burası Türkiye, özgürüz biz! Özgür insanlarız" diyen teyzem, "Kadınlar gülmez ise olmaz ki yani, o zaman çiçekler de açmasın" diyen abim engellenmiş. 

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Filli Boya'ya böyle bir çalışma yaptığı için teşekkür ediyoruz. Umarız kısa zamanda video tekrar erişime açılır. Konunun takipçisi olacağız.

İndir9.9 MB
Filli Boya En Yakın Bayi Android
Filli Boya En Yakın Bayi Android Android için Filli Boya Merkezlerini Bulma Uygulaması

İndir14.6 MB
Filli Boya En Yakın Bayi iOS
Filli Boya En Yakın Bayi iOS iPhone ve iPad için Filli Boya Merkezlerini Bulma Uygulaması

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Yazar: - 08.03.2017

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