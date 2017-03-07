Film Şirketi Çakma KickassTorrents Sitesiyle Korsanları Trolledi

Bir dönem internet üzerindeki korsan paylaşımların en büyük adreslerinden olan KickassTorrents adlı torrent sitesi binlerce korsan film içeriyordu. Bu nedenle Kickass Torrents yetkililerin dikkatini çekmişti ve sahibinin evine baskın düzenlenerek site kapatılmıştı. KickassTorrents kapatıldıktan sonra isoHunt gibi kaynaklar, KickassTorrents'in kopya sitelerini hizmete açmışlardı. Fakat son açılan KickassTorrents kopyası site daha önce açılanlardan bir hayli farklı. Kosta Rika merkezli ve Romaly adlı bir film şirketi LegalTorrents.net adlı siteyi yayına açtı. LegalTorrents, temelde yine bir torrent sitesi; fakat sitenin kuruluş amacı korsan içerik indirmeye çalışan kullanıcılara hoş bir sürpriz sunmak.

LegalTorrents sitesi ilk bakışta KickassTorrents sitesiyle aynı arayüze sahip. Değişen tek şey isim. Kullanıcılar bu site üzerinden son çıkan filmlerin torrent paylaşım bağlantılarını indirebiliyorlar. Fakat torrent filmlerin indirilme işlemi bittiğinde işin rengi belli oluyor. Kullanıcılar filmlerin kendisi yerine kısa fragmanlarını indirdiklerini öğreniyorlar. Ayrıca indirilen dosyalarda korsan paylaşımların film endüstrisini nasıl etkilediğine dair bir mesaja yer veriliyor. İşin en büyük sürprizi ise mesajın içinde bir e-posta adresinin yer alması. Bu e-posta adresi aracılığıyla kullanıcılar 2 adet ücretsiz sinema biletine sahip oluyorlar.

Romaly, bu tavrının sebebini açıklıyor ve amaçlarının film indirmek için illegal yollara başvuran kişilerle iletişim kurmak olduğunu dile getiriyor. Bu sayede hem korsan paylaşımların zararları hakkında farkındalık yaratılıyor, hem de ücretsiz biletler sunularak kullanıcılara sinemanın ne kadar keyifli bir aktivite olduğu, bilgisayarla sınırlı kalmadığı gösteriliyor.

isoHunt, Kapatılan KickAss Torrents'in Kopya Sitesini Hizmete Açtı