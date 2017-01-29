Find Him, Android işletim sistemi üzerinde oynanabilen bir bulmaca oyunudur.

Üç arkadaş tarafındna kurulan Appic Team'in ellerinden çıkan Find Him, son günlerin en popüler olaylarından bir tanesini Android cihazlarımıza getiriyor. Oyun tamamen hareket etmeyen nesneyi bulma üzerine kurulmuş durumda. İlk başlarda oldukça kolay olan; ancak ilerleyen bölümlerle birlikte artan karakter sayısına paralel olarak zorluğu da yükselen oyun, yine de sizi kendisine bağlamayı başarıyor.

Oyun boyunca bir sahne üzerinde hareket eden onlarca karakter görüyoruz. Fakat bu karakterler arasından bir tanesi hareketsiz duruyor. İşte oyuncu olarak biz de bu hareketsiz olan karakteri bulmaya çalışıyoruz. Her ne kadar kolay gibi görünse de insan gözünün sınırlarını zorlayan ve bir yerden sonra sizi delirtmeyi başaran bu oyuna daha yakından bakmak için ise hemen aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.