?     Geri Bildirim
Find Him
TamindirMobilOyunlarBulmacaFind Him - Android İçin Yerli Bulmaca Oyunu

Find Him

Find Him İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Find Him
Find Him
Find Him
Find Him

Gözleriniz ne kadar iyi?

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 32 saniye önce

Find Him, Android işletim sistemi üzerinde oynanabilen bir bulmaca oyunudur.

Üç arkadaş tarafındna kurulan Appic Team'in ellerinden çıkan Find Him, son günlerin en popüler olaylarından bir tanesini Android cihazlarımıza getiriyor. Oyun tamamen hareket etmeyen nesneyi bulma üzerine kurulmuş durumda. İlk başlarda oldukça kolay olan; ancak ilerleyen bölümlerle birlikte artan karakter sayısına paralel olarak zorluğu da yükselen oyun, yine de sizi kendisine bağlamayı başarıyor.

Oyun boyunca bir sahne üzerinde hareket eden onlarca karakter görüyoruz. Fakat bu karakterler arasından bir tanesi hareketsiz duruyor. İşte oyuncu olarak biz de bu hareketsiz olan karakteri bulmaya çalışıyoruz. Her ne kadar kolay gibi görünse de insan gözünün sınırlarını zorlayan ve bir yerden sonra sizi delirtmeyi başaran bu oyuna daha yakından bakmak için ise hemen aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Find Him için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android sürümü 3.0 ve üzeri.
Üretici:
Appic Team
Find Him QR Kodu Okutarak İndir

Bulmaca Popülerleri

  1. Find Him
    Find HimAndroid İçin Yerli Bulmaca Oyunu