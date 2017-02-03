Fire Emblem Heroes, Nintendo’nun popüler strateji rpg oyunu Fire Emblem serisinin mobil platforma uyarlanmış sürümü. Anime severlerin kalbini çalan rol yapma oyunu, Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılmasıyla sevindiriyor.

Pokemon GO, Super Mario ve daha nice oyunlarıyla mobilde de listeleri zorlayan Nintendo’nun imzasını taşıyan Fire Emblem Heroes’un Android sürümünü de kesinlikle indirip oynamalısınız. Destansı görevler, arena düelloları, kahraman savaşları, hikaye haritaları ve daha nice oyun modunu içerisinde barındıran Fire Emblem Heroes’da tek dünya iki krallık yer alıyor. Dünyayı yönetme arzusuyla yanıt tutuşan Emblian İmparatorluğu ve korumaya çalıştığınız Askran Krallığı. Özel yeteneklere sahip Summoner olarak Askr Krallığı’nın yok edilmesini önlemek için kahramanlar arasına katılıyorsunuz.

Fire Emblem serisinin efsanevi kahramanlarına ek olarak Yusuke Kozaki’nin oluşturduğu yeni kahramanları göreceğiniz oyunu oynayabilmeniz için aktif internet bağlantınızın olması gerekiyor. Nintendo hesabıyla giriş yaparak oynayabiliyorsunuz. Unutmadan, oyunda 13 yaş sınırı var.