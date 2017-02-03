Fire Emblem Heroes, Nintendo tarafından geliştirilen hit strateji rpg oyunu Fire Emblem serisinin mobil sürümü. iOS platformunda da ücretsiz indirilip oynanabilen strateji oyununda summoner olarak Askr Krallığı’nın yok olmasını engelliyorsunuz.

Nintendo’nun anime severlere özel çıkardığı popüler strateji rol yapma oyununun mobil platforma uyarlanmış özel sürümü de kalite akıyor. Görsel çizgileri, animasyonlar, oynanış dinamikleri, müzikler, ses efektleri her şey mükemmel. Hem iPhone hem de iPad’de aynı keyfi alarak oynayabiliyorsunuz. Oyuna geçecek olursam; Summoner olarak Askr Krallığı’nı yıkımın eşiğinden kurtarma görevini üstleniyorsunuz. Tek güç olmak isteyen Emblian İmparatorluğuna karşı tek başınıza savaşmak durumundasınız.

Fire Emblem serisinin bildiğiniz kahramanlarına ek olarak Yusuke Kozaki’nin yarattığı yeni kahramanların yer aldığı oyunda birçok mod var. Askr Krallığı’nı korumaya çalıştığınız hikaye haritaları, ödül ve deneyim kazandığınız eğitim kulesi, dünya genelinde oyuncularla bir araya geldiğiniz arena düelloları, sınırlı süreliğine açık olan kahraman savaşları oynanabilir modlar arasında.

"Not: Aktif internet bağlantısı gerektiren oyuna 13 yaş sınırı koyulmuş ve Nintendo hesabınız olmadan oynayamıyorsunuz."