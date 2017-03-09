Firefox 52, Windows XP ve Vista'nın Son Firefox Sürümü Çıktı

İnternet tarayıcısı piyasasının en köklü aktörlerinden olan Firefox güncellendi. Firefox 52 bir takım geliştirmelerini beraberinde getiriyor, bunun yanında Windows XP ve Vista işletim sistemleri için geliştirilen son Firefox sürümü olmasıyla dikkat çekiyor. Aslında Mozilla'nın Windows XP ve Vista desteğini sonlandırıyor olması beklenen bir durumdu. Şu ana kadar birçok önemli güvenlik yazılımı bu işletim sistemlerine sundukları desteği sonlandırmıştı. Ayrıca Microsoft da kendi geliştirdiği Windows XP'ye destek vermeyi bıraktı, Vista'nın fişi ise 11 Nisan 2017'de çekiliyor. Bu nedenle Windows XP'ye güvenlik güncellemeleri yayınlanmıyor, Vista ise kısa bir süre sonra güvenlik geliştirmeleri almamaya başlayacak. Sonuçta Mozilla ne kadar uğraşırsa uğraşsın Firefox'un bu sistemlerde kullanıcı güvenliğini garanti etmesi mümkün olmayacak.

Firefox 52, extended support, yani genişletilmiş destek sürümü olacak. Yani bu işletim sisteminin yeni sürümü XP ve Vista için yayınlanmayacak olsa da 1 sene boyunca kullanıcılara güvenlik yamaları sunulacak. Fakat yeni özellikler ve işlevler Firefox'un XP ve Vista versiyonlarına eklenmeyecek.

Firefox 52'nin dikkat çeken özelliği WebAssembly desteğinin tarayıcıya kazandırılmış olması. WebAssembly sayesinde Firefox üzerinde çalışan oyunlar ve diğer yoğun kaynak kullanan uygulamalar daha yüksek performansla çalışabiliyor. Tarayıcı üzerinde çalışan 3 boyutlu oyunlarınızı Firefox 52'de daha akıcı bir şekilde oynamanız mümkün olacak.

Firefox 52'nin güvenlik geliştirmelerine baktığımızda kullanıcı hesap detaylarının korunmasına yönelik önlemlerin alındığını görüyoruz. Https protokolünü desteklemeyen, yani şifreli işlemlerde veri şifrelemesi sunmayan sitelerde bir şifre veya kullanıcı adı girmeye çalıştığınızda Firefox sizi uyaracak ve yaptığınız işlemin güvenli olmadığını bildirecek.

Firefox 52 ile birlikte bir hayli eski olan Netscape Plugin API arayüzünü kullanan eklentiler de devre dışı bırakılıyor. Bu durmun istisnası Adobe Flash eklentisi olacak.

Mozilla Firefox Tarayıcı, Kullanışlı Bir Özelliği Test Ediyor