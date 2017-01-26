Firefox Focus Türkçe Desteğine Kavuştu

Ünlü internet girişimi Mozilla'nın iOS tabanlı cihazlar için geliştirdiği ve güvenliği en ön plana koyan tarayıcısı Firefox Focus, bugün itibarıyla yayınlanan yeni güncellemesiyle birlikte Türkçe desteğine kavuştu.

Birçok arama motoru ve internet sitesi, kullanıcılarına dair verileri saklıyor ve bunları işleyerek, para kapısına dönüştürüyorlar. Bunu engellemenin yolu ise harici uygulamalar yoluyla bu izleme mekanizmalarını devre dışı bırakmak. Mozilla'nın paylaştığı bilgilere göre Firefox Focus internet üzerinde kullanıcıları takip eden izleme mekanizmalarının birçoğunu otomatik olarak engelleme yeteneğine sahip bir tarayıcı. Bu sayede kullanıcılar herhangi bir özel ayar yapmadan kişisel bilgilerinin ve internet kullanım alışkanlıklarının takip edilmesini önleyebiliyorlar. Firefox Focus ile yaptığınız gezintilerin kalıntılarını da tek bir dokunuşla ortadan kaldırabiliyorsunuz.

iOS için yine Mozilla tarafından yayınlanan Focus isimli yine aynı özelliklere sahip bir başka uygulamadan hareketle geliştirilen bu tarayıcı, bugün aldığı yeni güncelleme ile Türkçe desteğine de kavuştu. Şimdilik sadece iOS kullanıcıları için kullanıma açık olan bu uygulamayı, hemen aşağıdaki "indir" tuşuna basarak, edinebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

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