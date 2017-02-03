Firefox OS Tamamen Öldü!

Dört yıllık bir maceraya sahip olan ve bir kaç düşük fiyatlı akıllı telefonda kullanılan Firefox OS, özellikle gelir düzeyi düşük ülkelere yönelik açık kaynak kodlu bir alternatif olarak hazırlanmıştı. Kısmen Android tabanlı, tamamen de web teknolojileri tarafından desteklenen sistemin tüm uygulamaları, HTML, CSS ve JavaScript ile yazılmıştı. Aralık 2015'de Firefox OS'un geliştirilmesini durduran Mozilla, şimdi ise tamamen öldürdü!

Firefox OS, çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerde, son derece düşük özellikli telefonlarda çalışacaktı. Ne yazık ki akıllı telefon endüstrisi pek merhametli değil, pazarda neredeyse hiçkimse bu işletim sistemi ile ilgilenmedi. Aralık 2015'te ise Mozilla, büyük bir heyecanla duyurduğu Firefox OS telefonların geliştirilmesini durdurdu.

Aradan geçen süre boyunca, işletim sistemini kullanmanın yeni yollarını arayan Mozilla, bu çabalarının sonucunda Panasonic 4K TV'de işletim sistemini kullandı. Fakat sonuç yine değişmedi. Şimdi ise şirket, yaklaşık 50 kişiden oluşan ekibini dağıttı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mozilla, "İçsel yaklaşımımızı internetin her noktasına kaydırma fırsatı bulduk; ticari ürünlerin başlatılması ve ölçeklendirilmesi, araştırma ve geliştirmeye odaklanmış, bağlı cihaz girişimlerimizin çözülmesi ve internette dolaşım araştırmalarımızın bir araya getirilmesi. Gelişmekte olan teknolojiler üzerinde yoğunlaşan bir odak noktası belirledik ama olmadı" dedi.

Şahsen ilk bakışta Firefox OS fikrini çok beğenmiştim. Piyasada rekabet her zaman iyidir, ama ne yazık ki Firefox OS bu rekabeti sağlayamadı. Belki de yanlış hedef kitle seçmiştir, ne dersiniz?

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