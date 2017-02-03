?     Geri Bildirim
TamindirHaberYazılımFirefox OS Tamamen Öldü!

Firefox OS Tamamen Öldü!

Firefox OS Tamamen Öldü

Dört yıllık bir maceraya sahip olan ve bir kaç düşük fiyatlı akıllı telefonda kullanılan Firefox OS, özellikle gelir düzeyi düşük ülkelere yönelik açık kaynak kodlu bir alternatif olarak hazırlanmıştı. Kısmen Android tabanlı, tamamen de web teknolojileri tarafından desteklenen sistemin tüm uygulamaları, HTML, CSS ve JavaScript ile yazılmıştı. Aralık 2015'de Firefox OS'un geliştirilmesini durduran Mozilla, şimdi ise tamamen öldürdü!

Firefox OS, çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerde, son derece düşük özellikli telefonlarda çalışacaktı. Ne yazık ki akıllı telefon endüstrisi pek merhametli değil, pazarda neredeyse hiçkimse bu işletim sistemi ile ilgilenmedi. Aralık 2015'te ise Mozilla, büyük bir heyecanla duyurduğu Firefox OS telefonların geliştirilmesini durdurdu.

Aradan geçen süre boyunca, işletim sistemini kullanmanın yeni yollarını arayan Mozilla, bu çabalarının sonucunda Panasonic 4K TV'de işletim sistemini kullandı. Fakat sonuç yine değişmedi. Şimdi ise şirket, yaklaşık 50 kişiden oluşan ekibini dağıttı. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Mozilla, "İçsel yaklaşımımızı internetin her noktasına kaydırma fırsatı bulduk; ticari ürünlerin başlatılması ve ölçeklendirilmesi, araştırma ve geliştirmeye odaklanmış, bağlı cihaz girişimlerimizin çözülmesi ve internette dolaşım araştırmalarımızın bir araya getirilmesi. Gelişmekte olan teknolojiler üzerinde yoğunlaşan bir odak noktası  belirledik ama olmadı" dedi. 

Şahsen ilk bakışta Firefox OS fikrini çok beğenmiştim. Piyasada rekabet her zaman iyidir, ama ne yazık ki Firefox OS bu rekabeti sağlayamadı. Belki de yanlış hedef kitle seçmiştir, ne dersiniz?

İndir88.61 MB
Firefox OS Launcher Android
Firefox OS Launcher Android Android İçin Firefox OS Görünümlü Launcher

İndir39.02 MB
Firefox
Firefox Mozilla'nın Popüler İnternet Tarayıcısı

Mozilla, Firefox OS İşletim Sistemini Sonlandırıyor

Mozilla'nın Yeni Android Launcher'ı Firefox OS Launcher Yayınlandı!

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 03.02.2017

Firefox OS Tamamen Öldü! İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Pokemon Go, 7 Aydan Kısa Sürede 1 Milyar Dolar Kazandı Pokemon Go, 7 Aydan Kısa Sürede 1 Milyar Dolar Kazandı Pokemon Go, Temmuz 2016'da piyasaya sürüldüğünden beri pek çok rekora imza attı. The Pokemon Company ve Niantic Labs'in ortak yapımı olan artırılmış…
Sniper Ghost Warrior 3'ü Ücretsiz Oynama Şansını Kaçırmayın! Sniper Ghost Warrior 3'ü Ücretsiz Oynama Şansını Kaçırmayın!Daha önceden yayınlanan oynanış videolarıyla büyük beğeni kazanan Sniper Ghost Warrior 3, Nisan ayının başında çıkış yapacak. Fakat oyun… Oturduğunuz Yerden Arkeolojiye Destek Olmak İster misiniz? Oturduğunuz Yerden Arkeolojiye Destek Olmak İster misiniz?Facebook'ta anlamsızca aşağı doğru inmek ya da Twitter'da yazılanları okumak size zaman kaybı geliyorsa, oturduğunuz yerden insanlığın ortak…
Facebook’un Yeni Güncellemesiyle Stalker’lara Gün Doğdu Yerli Otomobilimiz 2019 Yılında Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

YAZILIM HABERLERİ

Tamindir E-Bülten