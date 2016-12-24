Firefox, Windows Vista ve XP Desteğini Ne Zaman Bitirecek?

En çok kullanılan tarayıcılar arasında başı çekenlerden bir tanesi olan Mozilla Firefox, halen büyük bir kullanıcı kitlesi tarafından kullanılmaya devam edilen Windows XP ve Vista desteğinin bir süre daha devam edeceğini açıkladı.

Mozilla bugün yaptığı açıklama ile Windows XP ve Vista için desteğini Eylül 2017'ye kadar sürdüreceğini açıkladı. Mart 2017'den sonra bu işletim sistemlerinde tarayıcıyı kullananlar otomatik olarak Firefox Extended Support Release (Firefox Genişletilmiş Destek Sürümü) sürümüne geçirilecekler ve yılın ortasında son bir güncelleme daha aldıktan sonra yılın sonuna doğru Mozilla'nın güncellemelerine elveda diyecekler.

Okul, üniversite, iş yerleri ve diğer toplu dağıtım yapan noktalar gibi eski sistemleri kullananlar için yapılacak bu destekle birlikte yayınlanan Firefox ESR, bir yıl boyunca kullanıcılardan gelen geri dönüşlere göre düzenlenip, son haline getirilecek.

Geçtiğimiz ağustos ayında bir açıklama yapan Mozilla, eski MacOS sürümleri Snow Leopard, Lion, Mountain Lion'a desteğini çektiğini açıklarken, Windows XP ve Vista desteğini de sonlandıracağını açıklamıştı. Fakat bugün yapılan açıklamayla açıkça görüldüğü gibi şirket, bu platformlardaki kullanıcılarını son bir güzellik yapmadan uğurlamak istemiyor.

Bir tarayıcının güncelleme almayacak olması da en çok güvenlik zafiyetleri açısından problem oluştuyor. Hiç güncelleme almadığı için tarayıcılara sızmak isteyenler, sürekli aynı sürüm üzerinde çalışıyorlar ve en sonunda açığı bularak, bütün bu eski sürüm tarayıcılara sızabiliyorlar. Bu sebeple yeni bir işletim sistemine ya da güncellenen bir tarayıcıya geçmeniz en iyisi.

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