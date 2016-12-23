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Firefox'a Çok Yakında Çoklu İşlem Modu Gelebilir

Firefox Çoklu İşlem Modu

Firefox'un çoklu işlem modu çok yakında bütün kullanıcılarla buluşabilir. Chrome ve Edge gibi diğer tarayıcıların artan istikrar ve güvenlik için çoklu işlemleri kullanması gibi özellikler, sızdırılan bilgilere göre Mozilla'nın da atağa geçmesine neden oldu.

Mozilla Firefox'un geliştiricileri, son birkaç aydır tarayıcıyı hız, güvenlik ve güvenilirlik açısından rakipleriyle aynı seviyeye getirecek teknolojileri yavaş yavaş devreye sokuyor. Google Chrome, Safari ve Microsoft Edge gibi tarayıcılar zaten çoklu işlem kullanılarak tasarlanmıştı. Çoklu işlem için onaylanan uzantıları olan Firefox 50 kullanıcıları bir süredir zaten bu teknolojiyi kullanıyor. Diğer yandan ekip, tarayıcının cevap verme oranının yüzde 400, sayfa yükleme hızının da yüzde 700 arttığını söyledi. Şimdi ise bu geliştirmelerin bütün kullanıcılara gelmesi amaçlanıyor.

Peki başka neler göreceğiz? Daha geniş bir uzantı grubuna sahip kullanıcılar için çoklu işlemleri devreye sokmanın ötesinde, içerik ve güvenli bir sanal alan oluşturmak için Mozilla ekibi sıkı mesai harcıyor. Google, Microsoft ve Apple tarafından üretilen tarayıcılara iyi bir alternatif sunmayı amaçlayan ekip, performans ve güvenlik artırımı için de bazı yenilikler sunacak.

İndir39.02 MB
Firefox
Firefox Mozilla'nın Popüler İnternet Tarayıcısı

İndir75 MB
Firefox
Firefox Mac İçin Firefox İnternet Tarayıcısı

İndir40.4 MB
Mozilla Firefox (Linux)
Mozilla Firefox (Linux) Linux için Mozilla Firefox Tarayıcısı

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Yazar: - 23.12.2016

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