?     Geri Bildirim
TamindirHaberYazılımFirefox'un Windows XP Ve Vista Sürümleri Tarihe Karışacak

Firefox'un Windows XP ve Vista Sürümleri Tarihe Karışacak

Firefox'un Windows XP ve Vista Sürümleri Tarihe Karışacak

Günnümüzde dünyanın en çok ullanılan internet tarayıcıları arasında olan Firefox kısa bir süre daha Windows XP ve Vista işletim sistemleri üzerinde geliştirilmeye devam edecek. Firefox internet tarayıcısını geliştiren Mozilla firması 2017 yılının Eylül ayına kadar Windows XP ve Vista üzerinde Firefox'a sunduğu desteği devam ettireceğini açıkladı. Bu tarihten sonra ise Firefox'un Windows XP ve Vista sürümlerinin geliştirilmesine kaynak ve emek ayırılmayacak. Yani 2017'nin Eylül ayından sonra yeni Firefox sürümlerini Windows XP ve Vista bilgisayarlarımıza indiremeyeceğiz.

Mozilla'nın bu kararı değerlendirildiğinde aslında firmanın böyle bir karar almakta (en azından Windows XP sürümü söz konusu olduğunda) bir hayli geç kaldığı söylenebilir. Microsoft bir süre önce Windows XP'nin fişini resmi olarak çekmişti. Yani artık Microsoft, Windows XP için herhangi bir güncelleme ve geliştrilme yapmıyor. Vista'nın Microsoft'tan aldığı destek ise 2017'nin Nisan ayında sonlanacak. Bu da şu anlama geliyor, bu işletim sistemleri yeni ortaya çıkan güvenlik açıklarına karşı korumasız olacaklar. Mozilla'nın bu işletim sistemleri için yazılım geliştirmesi ise riskli bir süreç. Antivirüs yazılımı üreten birçok güvenlik firması da Windows XP'ye verdikleri desteği sonlandırmışlardı.

Mozilla, 2017 ortasında Firefox'un Vista ve XP üzerindeki kullanım istatistiklerini açıklayacaklarını, bu rakamlara göre Firefox'u bu işletim sistemleri üzerinde desteklemeye devam etme kararı alabileceklerini de açıklıyor.

İndir39.02 MB
Firefox
Firefox Mozilla'nın Popüler İnternet Tarayıcısı

İndir75 MB
Firefox
Firefox Mac İçin Firefox İnternet Tarayıcısı

İndir29.4 MB
Firefox iOS
Firefox iOS iPhone ve iPad için İnternet Tarayıcısı

İndir23.13 MB
Firefox Android
Firefox Android Android İçin Popüler İnternet Tarayıcısı

Firefox'a Çok Yakında Çoklu İşlem Modu Gelebilir

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 26.12.2016

Firefox'un Windows XP ve Vista Sürümleri Tarihe Karışacak İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Cep Telefonu Fiyatları Artabilir Cep Telefonu Fiyatları Artabilir Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi̇, cep telefonu fiyatlarına…
Türk Kullanıcılara Özel Emojiler Geldi Türk Kullanıcılara Özel Emojiler GeldiTürk bir yazılımcı tarafından iOS için geliştirilen Emojum isimli uygulama, Türk kültürüne ait ögeleri klavyelerimize getirdi. Uygulama ile… Türk Gençlerden Oluşan Hacker Ordusu Kurulacak Türk Gençlerden Oluşan Hacker Ordusu KurulacakSon bir yılda siber saldırılara fazlasıyla maruz kalan Türkiye, siber saldırılarla mücadele etmek adına genç Türk bilişimcilerden oluşan…
Elektronik Sigara Yine Patladı Türkiye'nin Yazılım İhracatının Çeyreğini Tek Başına Yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

YAZILIM HABERLERİ

Tamindir E-Bülten