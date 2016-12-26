Firefox'un Windows XP ve Vista Sürümleri Tarihe Karışacak

Günnümüzde dünyanın en çok ullanılan internet tarayıcıları arasında olan Firefox kısa bir süre daha Windows XP ve Vista işletim sistemleri üzerinde geliştirilmeye devam edecek. Firefox internet tarayıcısını geliştiren Mozilla firması 2017 yılının Eylül ayına kadar Windows XP ve Vista üzerinde Firefox'a sunduğu desteği devam ettireceğini açıkladı. Bu tarihten sonra ise Firefox'un Windows XP ve Vista sürümlerinin geliştirilmesine kaynak ve emek ayırılmayacak. Yani 2017'nin Eylül ayından sonra yeni Firefox sürümlerini Windows XP ve Vista bilgisayarlarımıza indiremeyeceğiz.

Mozilla'nın bu kararı değerlendirildiğinde aslında firmanın böyle bir karar almakta (en azından Windows XP sürümü söz konusu olduğunda) bir hayli geç kaldığı söylenebilir. Microsoft bir süre önce Windows XP'nin fişini resmi olarak çekmişti. Yani artık Microsoft, Windows XP için herhangi bir güncelleme ve geliştrilme yapmıyor. Vista'nın Microsoft'tan aldığı destek ise 2017'nin Nisan ayında sonlanacak. Bu da şu anlama geliyor, bu işletim sistemleri yeni ortaya çıkan güvenlik açıklarına karşı korumasız olacaklar. Mozilla'nın bu işletim sistemleri için yazılım geliştirmesi ise riskli bir süreç. Antivirüs yazılımı üreten birçok güvenlik firması da Windows XP'ye verdikleri desteği sonlandırmışlardı.

Mozilla, 2017 ortasında Firefox'un Vista ve XP üzerindeki kullanım istatistiklerini açıklayacaklarını, bu rakamlara göre Firefox'u bu işletim sistemleri üzerinde desteklemeye devam etme kararı alabileceklerini de açıklıyor.

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