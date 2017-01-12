Fist and Furious, Android telefon ve tabletler üzerinden oynanabilen bir dövüş oyunudur.

Daha mobil platformlarda büyük başarılar yakalamış oyunlar geliştiren magicbean'in son oyunu Fist and Furious, dövüş oyunu tüürünü sevenler için biçilmiş kaftan. Oynaması bir hayli kolay olan; ancak ilerleyen bölümlerde ve düşmanlarda bir hayli canınızı da sıkmayı başaran bu oyun, Android kullanıcılarının son zamanlardaki tercihi olabilecek cinsten. Oyunun eğlencesi birebir mücadelelerde bir hayli yüksek olduğu gibi farklı oyun modlarıyla da çeşitlilik artırılarak, oyun zevki bir hayli yükseltilmiş.

Fist and Furious, temelde 1'e 1 mücadeleye girdiğiniz bir oyun. Karşınıza bir rakip çıkıyor ve siz de seçebildiğiniz onlarca karakterden bir tanesini alarak, ona karşı durmaya çalışıyorsunuz. Oynanış kısmı ise ekranın hemen altında yer alan işaretlere doğru basmaktan ibaret. Fakat bunlar her zaman kolayca karşınıza çıkmıyor. Bazı işaretleri gösterilenin tersine, bazılarını ise kombo şeklinde yapmanız isteniyor. 1'e 1 dövüşlerin yanı sıra etrafınızın düşmanlarca sarıldığı oyun modları da yer alıyor.

Oynaması oldukça eğlenceli olan ve oyuncuyu sürekli kendisine çekmeyi başaran Fist and Furious'e dair daha ayrıntılı bilgileri de hemen aşağıdaki videodan alabilirsiniz. İyi seyirler!