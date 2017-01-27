Flappy Bird'ün Geliştiricisinin Yeni Oyunu Ninja Spinki Challenges Çıktı!

Flappy Bird ile parmaklarımıza ateşler salan GEARS oyun stüdyosunun sahibi Dong Nguyen bizi sinir etmeyi sürdürmeye niyetli gibi görünüyor. Vietnamlı hain oyun geliştiricisi Ninja Spinki Challenges adlı yeni beceri oyununu Android ve iOS işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletler için ücretsiz olarak yayınladı. Hatırlanacağı üzere Flappy Bird zorluk seviyesi ile bize saç baş yolduruyordu. Üstelik Dong Nguyen'in tek şaheseri Flappy Bird de değildi. Swing Copters 1 ve 2, Super Ball Juggling ve Shuriken Block imkansıza yakın zorluk seviyeleriyle Flappy Bird'ü aratmıyorlardı. Ninja Spinki Challenges ise bu oyunlarla kıyaslandığında biraz daha insaflı bir zorluk derecesine sahip.

Ninja Spinki Challenges, bir ninja adayının ninja ustası olma macerasını konu alıyor. Kahramanımız bu iş için birbirinden zorlu testleri aşmaya çalışıyor. Kimi zaman bombalardan kaçıyor, kimi zaman zıplayarak üzerine fırlatılan meyvelerden kaçıyor, kimi zaman da ninja yıldızlarıyla farklı hedefleri vurmaya çalışıyor.

Ninja Spinki Challenges içinde Challenges bölümünde farklı testler yer alıyor. Bu testlerde belli hedefleri gerçekleştirdiğimizde daha sonraki testlerin kilidini açıyoruz. Endless da ise bu testler bitmek bilmeyen bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu modda gittikçe zorlaşan testlerde en yüksek puanı yakalamaya çalışıyoruz.

Renkli retro tarzda grafiklerle süslenmiş Ninja Spinki Challenges'ı indirmek için bu bağlantıları kullanabilirsiniz:

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