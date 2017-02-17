FlatOut 4 Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Son oyununu 2011 yılında oynadığımız başarılı yarış oyunu serisi FlatOut nihayet geri dönüyor. FlatOut 4: Total Insanity adını alacak oyunun konsol sürümlerinin yanısıra PC sürümünün de çıkış tarihi belli oldu. Hatırlanacağı üzere FlatOut 4 ilk olarak PlayStation 4 ve Xbox One platformları için duyurulmuştu ve bu konsollar için FlatOut 4 çıkış tarihi önümüzdeki Mart ayı olarak duyurulmuştu. Oyunun PC sürümünün duyurulmaması ise bizi bir miktar üzmüştü. Şubat ayında FlatOut 4 konsol sürümlerinin duyurulmasının ardından sevindirici bir haber geldi ve oyunun PC sürümünün Steam üzerinde yayınlanacağı kesinleşti. Paylaşılan bilgilere göre FlatOut 4'ü kısa bir süre sonra, Nisan ayı içinde bilgisayarlarımızda oynayabileceğiz.

FlatOut serisinin önceki oyunları inceleme çevreleri tarafından büyük beğeni kazanmışlardı. Bunun sebebi ise oyunun klasik yarış oyunu yapısını bolca aksiyonla birleşitiriyor oluşuydu. FlatOut oyunlarında bir yandan yüksek hızda yarışıyor, diğer tarafından kural olmayan bu yarışlarda rakiplerimizle araçlarımızı çarpıştırıyorduk. FlatOut 4 de serinin bu heyecan dolu yapısını koruyacak. Oyunda yüksek kaliteli grafikler detaylı bir fizik motoruyla birleşiyor. Oyun için yayınlanan bu videoya göz atarak FlatOut 4'ün grafik kalitesini ve oynanış sistemini yakından görebilirsiniz:

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