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Flip Stack
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Flip Stack

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Editör Puanı: 4/5
4
Flip Stack
Flip Stack
Flip Stack
Flip Stack
Flip Stack

Kutucukları dikkatlice dizerek devrilmeyen yığın oluşturmalısınız.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Flip Stack, konsantrasyon, sabır, beceri gerektiren blok dizme oyunlarından keyif alıyorsanız hoşunuza gidecek bir yapım. Benzerlerinden biraz farklı oynanış sunan yapım, her yaştan kişinin ilgisini çekecek görsel çizgilerine sahip. Boş zamanlarda Android telefonunuzda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu.

Oyunu ilk gördüğümde Android platformundaki onlarca renkli blok dizme oyunundan farksız olduğu hissine kapıldım ancak oynamaya başladığımda çok daha zor bir oyunla karşılaştım. Normalde hareketli olan, ekranın belli noktalarından çıkan blokları tek dokunuşla durdurarak ilerlemeye dayanan kule kurma oyunlarından farklı olduğunu gördüm. Oyunda puan toplayabilmek için sabit duran blokları kaydırarak temelin üzerine oturmanız gerekiyor. Blok ile temel arasındaki mesafeyi, hızı ve yönü hesaplamadan gelişigüzel kaydırarak fırlattığınız taktirde birkaç bloktan sonra çöküş anını izliyorsunuz.

Hassas el ayarı isteyen kule yapma oyununda üst üste başarılı üç dizme gerçekleştirdiğinizde yeni blokların kilidini açmanızı sağlayan bir jeton kazanıyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Playmotive Ltd
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