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Flip Stack
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Flip Stack

(iOS)
Flip Stack İndir Hemen İndir

70 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Flip Stack
Flip Stack
Flip Stack
Flip Stack
Flip Stack

Blokları kaydırarak kule yapın.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Flip Stack, diğer blok dizme oyunlarının aksine kaydırarak oynanan, daha fazla dikkat isteyen beceri oyunu. Süre sınırı olmadığından acele etmeden, ince bir hesaplama yaparak blokları dizip kulenizi oluşturmanız gerekiyor. Vaktin geçmek bilmediği durumlarda açı oynanabilecek ideal oyunlar arasında.

Hem iPhone hem de iPad’de rahat oynanış sunan Flip Stack’i benzerlerinden ayıran nokta blokları dizme şekliniz. Sabit duran blokları kaydırarak temelin üzerine oturmasını sağlıyorsunuz. Farklı yönlerde çıkan bloklar hareketli olmadığından zamanlamadan ziyade hesaplama önem arz ediyor. Blokla temel arasındaki boşluğa bakıp ona göre fazla ya da az kaydırma yapıyorsunuz. Bu şekilde en az üç bloğu üst üste dizmeyi başarırsanız jeton kazanıyorsunuz. Jetonları yeni bölümleri açmak için kullanıyorsunuz.

Kaydırmaya dayanan arcade oyunu, basit ve eğlenceli oynanış sunmasıyla her yaştan kişiye hitap ediyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
PlayMotive
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