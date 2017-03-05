Flood GRIBB, bir dönem Google+ oyunları arasında olan renk eşleştirme oyununun aynısı. Android telefonunuza indirip vaktin geçmek bilmediği durumlarda açıp oynayabileceğiniz keyifli bir bulmaca oyunu. Renk eşleştirme oyunlarını seviyorsanız tavsiye ederim.

Oyunda rengarenk bir tablo karşınıza çıkıyor. Altta sıralanan renklere dokunarak tabloyu tek bir renge boyamaya çalışıyorsunuz. Tabii ki bunu başarmak kolay değil. Bir yandan tabloda etraftaki renklere bakarak bir sonraki adımı hesaplamanız, hem de bir gözünüzün hareket sayınızda olması gerekiyor. Hareket sınırınızı aşmadan tabloyu tek renge çevirirseniz çok daha fazla karenin olduğu, daha renkli bir tablo ile baş başa kalıyorsunuz. Yani bölüm geçtikçe oyun zorlaşıyor.