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Flood GRIBB
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Flood GRIBB

(Android)
Flood GRIBB İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Flood GRIBB
Flood GRIBB
Flood GRIBB
Flood GRIBB
Flood GRIBB

Renklere akıllıca dokunarak tüm tabloyu tek renk yapmalısınız.

Erkan Calp Son güncelleme 21 dakika önce

Flood GRIBB, bir dönem Google+ oyunları arasında olan renk eşleştirme oyununun aynısı. Android telefonunuza indirip vaktin geçmek bilmediği durumlarda açıp oynayabileceğiniz keyifli bir bulmaca oyunu. Renk eşleştirme oyunlarını seviyorsanız tavsiye ederim.

Oyunda rengarenk bir tablo karşınıza çıkıyor. Altta sıralanan renklere dokunarak tabloyu tek bir renge boyamaya çalışıyorsunuz. Tabii ki bunu başarmak kolay değil. Bir yandan tabloda etraftaki renklere bakarak bir sonraki adımı hesaplamanız, hem de bir gözünüzün hareket sayınızda olması gerekiyor. Hareket sınırınızı aşmadan tabloyu tek renge çevirirseniz çok daha fazla karenin olduğu, daha renkli bir tablo ile baş başa kalıyorsunuz. Yani bölüm geçtikçe oyun zorlaşıyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Gribb Games
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