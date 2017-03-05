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Flood GRIBB
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Flood GRIBB

Flood GRIBB İndir Hemen İndir

33 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Flood GRIBB
Flood GRIBB
Flood GRIBB
Flood GRIBB
Flood GRIBB

Rengarenk tabloyu tek renge boyamalısınız.

Erkan Calp Son güncelleme 3 dakika önce

Flood GRIBB, renk eşleştirmeye dayalı bulmaca oyunlarından keyif alan her yaştan kişiye hitap ediyor. Hem iPhone hem de iPad’de oynanabiliyor. Ücretsiz ve de ufak boyutlu olduğunu ekleyeyim.

Oyunda amacınız; renkli karelerin yer aldığı tabloyu tek renge boyamak. Rengarenk tabloyu dilediğiniz bir renge dönüştürme şansına sahipsiniz. Tablo altında sıralanan renklere akıllıca dokunarak ilerliyorsunuz. Dokunuş limitinizi aşmadan tabloyu tek renk yaparsanız daha fazla renkli karenin bulunduğu, dolayısıyla daha uzun süren bir bölümle karşılaşıyorsunuz. İlerledikçe kareler küçülüp daha da renklenmeye başlıyor. Bu noktada oyunun gerçek zorluk düzeyiyle tanışıyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Gribb Games
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