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FlySo
TamindirMobilSosyal MedyaFlySo - Android Için Sosyal Medya Uygulaması

FlySo

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
FlySo
FlySo
FlySo
FlySo

FlySo uygulaması ile Facebook, Twitter, Instagram ve Google+ hesaplarınızı tek bir platform üzerinden yönetebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 1 saat önce

FlySo uygulamasıyla Facebook, Twitter, Instagram ve Google+ gibi sosyal medya platformlarını tek bir uygulama üzerinden yönetebilirsiniz.

Android işletim sistemli cihazlar için geliştirilen FlySo uygulaması, sosyal medya platformlarını ayrı ayrı kontrol etme zahmetinden kurtarıyor. Tüm siteleri tek bir platform üzerinden kontrol edebilmenize olanak sağlayan uygulamada hesaplarınıza giriş yaptıktan sonra ekranı sağa veya sola kaydırarak siteler arasında geçiş yapabilirsiniz.

Facebook, Instagram ve Twitter üzerindeki fotoğrafları indirebilmenize de imkan tanıyan uygulamada fotoğraf ve video paylaşımını da kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri:

  • İstediğiniz sekmeyi kolayca ekleme ve kaldırma,
  • Karanlık Mod teması,
  • Video indirme seçeneği,
  • Fotoğraf indirme ve yükleme seçeneği,
  • Metin seçme ve kopyalama,
  • Hareket kilidini etkinleştirme veya devre dışı bırakma,
  • Durum çubuğu gizleme.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
ProximaDev
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