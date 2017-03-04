Parmağınızı sürükleyerek oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu olan Follow the Road, boş zamanlarınızı değerledirebileceğiniz eğlenceli bir oyundur. Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz Follow the Road'da zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Klasik koşu oyunlarından farklı bir kurguya sahip olarak karşımıza çıkan Follow the Road oyununda parmağınızı karmaşık bir yol boyunca sürükleyerek ilerliyor ve en uzun mesafeyi katetmeye çalışıyorsunuz. Oynanışı oldukça basit olan oyunda yapmanız gereken tek şey yolu takip etmek ve engellere çarpmadan en uzun mesafeye ulaşmak. Oyunda rastgele oluşturulmuş dünyalarda mücadele ediyor ve karakteri engellere çarmadan ilerletmeye çalışıyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmalısınız.

Basit bir oynanışa ve etkileyici atmosfere sahip olan oyunda dikkatli olmalı ve reflekslerinizi sonuna kadar test etmelisiniz. Karakteri engellerden kaçırmalı ve dünyanın en iyi skorunu elde etmelisiniz. Follow the Road oyununu sakın kaçırmayın.

Follow the Road oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.