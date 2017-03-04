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Follow the Road
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Follow the Road

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Follow the Road
Follow the Road
Follow the Road
Follow the Road

Parmağınızı yoldan çıkarmadan bitiş noktasına ulaşmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 25 dakika önce

Parmağınızı sürükleyerek oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu olan Follow the Road, boş zamanlarınızı değerledirebileceğiniz eğlenceli bir oyundur. Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz Follow the Road'da zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Klasik koşu oyunlarından farklı bir kurguya sahip olarak karşımıza çıkan Follow the Road oyununda parmağınızı karmaşık bir yol boyunca sürükleyerek ilerliyor ve en uzun mesafeyi katetmeye çalışıyorsunuz. Oynanışı oldukça basit olan oyunda yapmanız gereken tek şey yolu takip etmek ve engellere çarpmadan en uzun mesafeye ulaşmak. Oyunda rastgele oluşturulmuş dünyalarda mücadele ediyor ve karakteri engellere çarmadan ilerletmeye çalışıyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmalısınız.

Basit bir oynanışa ve etkileyici atmosfere sahip olan oyunda dikkatli olmalı ve reflekslerinizi sonuna kadar test etmelisiniz. Karakteri engellerden kaçırmalı ve dünyanın en iyi skorunu elde etmelisiniz. Follow the Road oyununu sakın kaçırmayın.

Follow the Road oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Orangeutang
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