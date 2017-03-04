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Follow the Road
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Follow the Road

(iOS)
Follow the Road İndir Hemen İndir

31.5 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Follow the Road
Follow the Road
Follow the Road
Follow the Road

Yoldaki engellere dikkat etmeli ve en uzun mesafeye ulaşmalısınız

Murat İşçi Son güncelleme 28 dakika önce

Follow the Road, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda yol boyunca ilerliyor ve en uzun mesafeye ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Kolay ve etkileyici bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Follow the Road, eşsiz kurgusu ve bağımlılık yapıcı etkisiyle dikkat çekiyor. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda parmağınızı sürükleyerek ilerliyor ve en uzun mesafeye ulaşmaya çalışıyorsunuz. Oyunda karekterinizi kontrol etmeli ve yol dışına çıkmadan ilerlemelisiniz. Ayrıca engellerden de kaçmalı ve yüksek skorlara ulaşmalısınız. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda dikkatli olmanız da gerekiyor. Can sıkıntınızı gidermek için Follow the Road'ı mutlaka denemelisiniz.

Basit bir oynanışı ve etkileyici atmosferi bulunan oyunda son derece dikkatli olmalısınz. Ayrıca reflekslerinizi sonuna kadar kullanmalısınız. Follow the Road oyununu sakın kaçırmayın.

Follow the Road oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve sonrası
Üretici:
Orangeutang
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