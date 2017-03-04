Follow the Road(iOS)
Yoldaki engellere dikkat etmeli ve en uzun mesafeye ulaşmalısınız
Follow the Road, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda yol boyunca ilerliyor ve en uzun mesafeye ulaşmaya çalışıyorsunuz.
Kolay ve etkileyici bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Follow the Road, eşsiz kurgusu ve bağımlılık yapıcı etkisiyle dikkat çekiyor. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda parmağınızı sürükleyerek ilerliyor ve en uzun mesafeye ulaşmaya çalışıyorsunuz. Oyunda karekterinizi kontrol etmeli ve yol dışına çıkmadan ilerlemelisiniz. Ayrıca engellerden de kaçmalı ve yüksek skorlara ulaşmalısınız. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda dikkatli olmanız da gerekiyor. Can sıkıntınızı gidermek için Follow the Road'ı mutlaka denemelisiniz.
Basit bir oynanışı ve etkileyici atmosferi bulunan oyunda son derece dikkatli olmalısınz. Ayrıca reflekslerinizi sonuna kadar kullanmalısınız. Follow the Road oyununu sakın kaçırmayın.
Follow the Road oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve sonrası
- Üretici:
- Orangeutang
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Follow the Road Eski Sürümleri
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