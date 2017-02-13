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Football Heroes Online
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Football Heroes Online

(Android)
Football Heroes Online İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Football Heroes Online
Football Heroes Online
Football Heroes Online
Football Heroes Online
Football Heroes Online

Dünya genelinde oyuncularla maç yapın.

Erkan Calp Son güncelleme 28 dakika önce

Football Heroes Online, futbol oyunu olarak indirip Amerikan Futbolu çıktığında hüsrana uğratan oyun. Android platformunda Amerikan Futbolu oyunlarına klasik futbol kadar rastlamıyoruz. Hele ki gerçek zamanlı çevrimiçi çok oyunculu oynanış sunanına… Hem telefon hem de tablette oynanabilen ücretsiz 100 MB civarı NFL oyunu arıyorsanız tavsiye ederim.

Amerikan Futbolunun sert tarafını ön plana çıkaran yapımda sahada karşımıza çıkan oyuncular dünya dört bir yanından rastgele seçilmiş kişiler olduğundan daha keyifli, nefes kesen karşılaşmalar ortaya çıkıyor. Maç esnasında birbirinden çılgın hareketler yapabiliyorsunuz ki Football Heroes Online’ı benzerlerinden ayıran en önemli özellik bu. 100’den fazla süper hareketi dokunma, kaydırma, sürükleme gibi en basit şekillerde yapabiliyorsunuz. Bu noktada süper hareketlerin oyunu oynadıkça açılabilir olduğunu belirtmek gerek.

Online ligler ve kupa modu da içeren oyunu görsellerine bakıp değerlendirmeyin. Amerikan Futbolunu seviyorsanız indirin; keyif alacaksınız.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.3 ve üzeri
Üretici:
Run Games
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