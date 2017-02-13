Football Heroes Online, iPhone ve iPad’de rahat oynanış sunan yenilikçi kontrol sistemine sahip Amerikan Futbolu (NFL) oyunu. Görsellikten ziyade oynanışa önem verilen ücretsiz futbol oyununda gerçek zamanlı olarak diğer oyuncularla karşı karşıya geliyoruz. Klasik maç dışında online ligler, kupa modu da yer alıyor.

Gerçek zamanlı çevrimiçi çok oyunculu (online multiplayer) oynanış sunan sanırım tek Amerikan Futbolu oyunu Football Heroes Online. Oyunu farklı kılan tabii ki de sadece gerçek oyunculara karşı online maçlar yapabilmemiz değil. Sahada dilediğimizce hareket edebiliyor (koşma, kaçma, mücadele etme, yumruklama) ve süper hareketlerle (100’den fazla kademeli olarak açılan çılgın hareketler) maçı kızıştırabiliyoruz. Öte yandan takımımızın logosundan oyuncu adlarına takımımızı dilediğimizce özelleştirme şansına da sahibiz.

Basit sürükle bırak, dokun stilinde oynanış sunmasıyla telefonda da tablette de aynı deneyimi yaşatan Football Heroes Online, iOS platformunda görsel anlamda olmasa da en iyi Amerikan Futbolu oyunlarından biri.