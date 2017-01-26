Football Master(Android)
Football Master'da taktiksel yeteneklerimizi konuşturarak futbol takımımızı şampiyon yapıyoruz
Football Master oyunculara kendi rüya futbol takımlarını oluşturama imkanı veren bir manejerlik oyunu olarak tanımlanabilir.
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir futbol menajerlik oyunu olan Football Master'da lisanslı Avrupa takımlarına ve Avrupa'da ve tüm dünyada yıldız olan gerçek futbolculara yer veriliyor. Oyuncular Football Master'da kendi futbol kulüplerinin başına geçiyorlar, şampiyonluk ve kupa için mücadele etmekteler. Bu işi başarabilmek için takımımızın her şeyiyle ilgilenmemiz gerekiyor.
Football Master'da transferleri yöneterek yıldız oyuncuları takımınıza kazandırmaya ve takımınızı güçlendirmeye çalışıyorsunuz. Ayrıca takımınızdaki oyuncuların performanslarını da yüksek tutmanız gerekli. Oyuncularınıza özel antrenman programları hazırlayıp onları formda tutabilirsiniz. Maç günü geldiğinde sahaya çıkacak 11'i, maçta izlenecek taktikleri belirliyorsunuz. Oyuncu değişikliklerini yöneterek maç esnasında taktikleri değiştirebiliyorsunuz.
Football Master'da maçlar 3 boyutlu olarak izlenebiliyor. Yaptığınız taktik değişikliklerinin anında sahada uygulandığını görebilmektesiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- GALA Sports
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Football Master Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MEB E-Okul VBSE-Okul Uygulaması
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- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı