?     Geri Bildirim
Football Master
TamindirMobilOyunlarSporFootball Master - Android Için Menajerlik Oyunu

Football Master

(Android)
Football Master İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Football Master
Football Master
Football Master
Football Master
Football Master
Football Master
Football Master
Football Master
Football Master
Football Master
Football Master

Football Master'da taktiksel yeteneklerimizi konuşturarak futbol takımımızı şampiyon yapıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Football Master oyunculara kendi rüya futbol takımlarını oluşturama imkanı veren bir manejerlik oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir futbol menajerlik oyunu olan Football Master'da lisanslı Avrupa takımlarına ve Avrupa'da ve tüm dünyada yıldız olan gerçek futbolculara yer veriliyor. Oyuncular Football Master'da kendi futbol kulüplerinin başına geçiyorlar, şampiyonluk ve kupa için mücadele etmekteler. Bu işi başarabilmek için takımımızın her şeyiyle ilgilenmemiz gerekiyor. 

Football Master'da transferleri yöneterek yıldız oyuncuları takımınıza kazandırmaya ve takımınızı güçlendirmeye çalışıyorsunuz. Ayrıca takımınızdaki oyuncuların performanslarını da yüksek tutmanız gerekli. Oyuncularınıza özel antrenman programları hazırlayıp onları formda tutabilirsiniz. Maç günü geldiğinde sahaya çıkacak 11'i, maçta izlenecek taktikleri belirliyorsunuz. Oyuncu değişikliklerini yöneterek maç esnasında taktikleri değiştirebiliyorsunuz.

Football Master'da maçlar 3 boyutlu olarak izlenebiliyor. Yaptığınız taktik değişikliklerinin anında sahada uygulandığını görebilmektesiniz.

Football Master için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
GALA Sports
Football Master QR Kodu Okutarak İndir

Spor Popülerleri

  1. Dream League Soccer
    Dream League SoccerAndroid İçin Futbol Oyunu
  2. Dream League Soccer 2016
    Dream League Soccer 2016Android için Popüler Futbol Oyunu
  3. FIFA 15 Ultimate Team
    FIFA 15 Ultimate TeamAndroid için Futbol Oyunu
  4. First Touch Soccer 2015
    First Touch Soccer 2015Android için Futbol Oyunu
  5. Champ Man 16
    Champ Man 16Android için Futbol Menajerlik Oyunu

Football Master Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster