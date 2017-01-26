Football Master(iOS)
Football Master'da rüya takımımızı kurarak şampiyonluk peşinde koşuyoruz
Football Master eğer futbolu seviyorsanız size bolca eğlence sunabilecek bir mobil menajerlik oyunu.
iOS işletim sistemini kulllanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir futbol menajerlik oyunu olan Football Master'da kendi yöneticilik kariyerimize adım atıyoruz. Oyundaki temel amacımız futbol takımımızın yönetimini ele alarak takımımızı başarıya, kupalara ve şampiyonluklara ulaştırmak. Bunun için de takımımızın bütün ihtiyaçlarıyla ilgileniyor, taktiksel kararlar alıyoruz.
Football Master'da oyuncular maç günü takımlarının sahada uygulayacağı taktikleri belirleyip maç sırasında bu taktikleri değiştirebiliyorlar. Saha çıkacak 11 oyuncu, oyuncu değişiklikleri, oyun sistemi sorumlu olacağımız alanlardan bazıları. Takımımızın maçlarda başarılı olması için oyuncularımızı formda tutmamız gerekiyor. Bunun için de antrenmanları planlıyoruz.
Football Master'da transferleri de yönetiyoruz ve yıldız oyuncuları takımımıza kazandırmaya çalışıyoruz. Football Master içinde farklı ligler yer alıyor ve maçları 3 boyutlu olarak izleyebiliyorsunuz.
Oyunun güzel yönü lisanlı takımlara ve gerçek oyunculara yer vermesi.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 6
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 6.1 ve üzeri
- Üretici:
- GALA Sports
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Football Master Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MEB E-Okul VBSE-Okul Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı