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Football Master
TamindirMobilOyunlarSporFootball Master - IPhone Ve IPad Için Futbol Menajerliği Oyunu

Football Master

(iOS)
Football Master İndir Hemen İndir

134 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Football Master
Football Master
Football Master
Football Master
Football Master
Football Master
Football Master
Football Master
Football Master
Football Master
Football Master

Football Master'da rüya takımımızı kurarak şampiyonluk peşinde koşuyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Football Master eğer futbolu seviyorsanız size bolca eğlence sunabilecek bir mobil menajerlik oyunu.

iOS işletim sistemini kulllanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir futbol menajerlik oyunu olan Football Master'da kendi yöneticilik kariyerimize adım atıyoruz. Oyundaki temel amacımız futbol takımımızın yönetimini ele alarak takımımızı başarıya, kupalara ve şampiyonluklara ulaştırmak. Bunun için de takımımızın bütün ihtiyaçlarıyla ilgileniyor, taktiksel kararlar alıyoruz.

Football Master'da oyuncular maç günü takımlarının sahada uygulayacağı taktikleri belirleyip maç sırasında bu taktikleri değiştirebiliyorlar. Saha çıkacak 11 oyuncu, oyuncu değişiklikleri, oyun sistemi sorumlu olacağımız alanlardan bazıları. Takımımızın maçlarda başarılı olması için oyuncularımızı formda tutmamız gerekiyor. Bunun için de antrenmanları planlıyoruz.

Football Master'da transferleri de yönetiyoruz ve yıldız oyuncuları takımımıza kazandırmaya çalışıyoruz. Football Master içinde farklı ligler yer alıyor ve maçları 3 boyutlu olarak izleyebiliyorsunuz.

Oyunun güzel yönü lisanlı takımlara ve gerçek oyunculara yer vermesi.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
6
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.1 ve üzeri
Üretici:
GALA Sports
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