Ubisoft'un Orta Çağ temalı aksiyon oyunu For Honor, 14 Şubat tarihinde resmi olarak çıkış yapıyor. Kısa bir süre önce For Honor için bir kapalı beta düzenlenmişti ve seçilen oyunculara oyunu çıkmadan test edebilme imkanı verilmişti. Şimdi ise For Honor açık beta tarihi belli oldu. For Honor açık betası ile birlikte bütün oyuncular oyunu deneyebilecekler.

Geçtiğimiz sene E3 2016 sırasında duyurulan For Honor, tarihi Orta Çağ konsepti ile dikkat çekmişti. Ayrıca For Honor'da oyunculara 3 farklı taraftan birini seçebilme imkanı veriliyordu. Dilerseniz kuzeyin güçlü savaşçıları vikinglerin, dilerseniz onurlu Avrupa şovalyelerinin, dilerseniz de Japonya'nın onurlu samuraylarının yerine geçebiliyordunuz.

For Honor'un yeni sonlanan kapalı betasında oyunun belli modlarını oynayabilme imkanı bulmuştuk. Bu modlar açık betada da yer alacak. Açık betada Elimination adlı ek bir oyun modu da bulunacak ve oyuncular bu modda 4'erli takımlar halinde yeniden doğma olmadan çarpışacaklar. Açık betada 9 kahraman sınıfından birini seçebileceğiz. Oyunun final versiyonunda ise 12 kahraman seçeneğine sahip olacağız.

Ubisoft, For Honor açık betasının 9 Şubat tarihinde başlayıp 12 Şubat'ta sonlanacağını duyuruyor.

İndir For Honor Orta Çağ Temalı Aksiyon Oyunu

