?     Geri Bildirim
TamindirHaberOyunFor Honor Açık Beta Tarihi Belli Oldu!

For Honor Açık Beta Tarihi Belli Oldu!

For Honor Açık Beta Tarihi Belli Oldu!

Ubisoft'un Orta Çağ temalı aksiyon oyunu For Honor, 14 Şubat tarihinde resmi olarak çıkış yapıyor. Kısa bir süre önce For Honor için bir kapalı beta düzenlenmişti ve seçilen oyunculara oyunu çıkmadan test edebilme imkanı verilmişti. Şimdi ise For Honor açık beta tarihi belli oldu. For Honor açık betası ile birlikte bütün oyuncular oyunu deneyebilecekler.

Geçtiğimiz sene E3 2016 sırasında duyurulan For Honor, tarihi Orta Çağ konsepti ile dikkat çekmişti. Ayrıca For Honor'da oyunculara 3 farklı taraftan birini seçebilme imkanı veriliyordu. Dilerseniz kuzeyin güçlü savaşçıları vikinglerin, dilerseniz onurlu Avrupa şovalyelerinin, dilerseniz de Japonya'nın onurlu samuraylarının yerine geçebiliyordunuz.

For Honor'un yeni sonlanan kapalı betasında oyunun belli modlarını oynayabilme imkanı bulmuştuk. Bu modlar açık betada da yer alacak. Açık betada Elimination adlı ek bir oyun modu da bulunacak ve oyuncular bu modda 4'erli takımlar halinde yeniden doğma olmadan çarpışacaklar. Açık betada 9 kahraman sınıfından birini seçebileceğiz. Oyunun final versiyonunda ise 12 kahraman seçeneğine sahip olacağız.

Ubisoft, For Honor açık betasının 9 Şubat tarihinde başlayıp 12 Şubat'ta sonlanacağını duyuruyor.

İndir
For Honor
For Honor Orta Çağ Temalı Aksiyon Oyunu

Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Şubat İlk Hafta)

Fallout 4 Önümüzdeki Hafta En Güçlü Oyun Bilgisayarlarını Bile Zorlayacak

Tekken 7 Ön Siparişe Açıldı!

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 01.02.2017

For Honor Açık Beta Tarihi Belli Oldu! İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

FIFA 17'den Konsolda Satış Başarısı FIFA 17'den Konsolda Satış Başarısı Electronic Arts, mali yılın son bulmasıyla birlikte düzenlediği bir toplantı ile 2016'ya dair finansal verilerini açıkladı. Yapılan açıklamada…
HTC'nin Üst Düzey Yöneticileri Şirketten Ayrılıyor! HTC'nin Üst Düzey Yöneticileri Şirketten Ayrılıyor!HTC en son yeni amiral gemisi akıllı telefonu HTC U Ultra'yı tanıtmasına rağmen, Tayvanlı şirketten üst yöneticilerin ayrılma süreci devam… Yerli Füze Sisteminde Sona Yaklaşıldı Yerli Füze Sisteminde Sona YaklaşıldıÇalışmalara 2009 yılında başlanılan ilk yerli füze projesi 'Bora', tamamlanmasına az bir süre kala Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından…
Facebook, Apple TV İçin Video Uygulaması Geliştiriyor Apple, 78.3 Milyon iPhone Satarak Rekor Kırdı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ

Tamindir E-Bülten