For Honor Kapalı Betası 26-29 Ocak Tarihlerinde Düzenlenecek

Ubisoft, For Honor kapalı betasının mevcut konsollarda ve PC'de 26-29 Ocak tarihleri arasında düzenleneceğini duyurdu. Bu savaşta yerini almak isteyen ve keyifli vakit geçirmek isteyen oyuncular, kapalı betaya katılma şansını kazanmak için For Honor resmi internet sitesinden kayıt olabilirler.

Ubisoft'un tek duyurusu bu olmadı. Kapalı beta ile birlikte Fraksiyonlar Savaşını da başlatacak şirket, kısa süre için geçerli olacak bu etkinlikte, Kudretli Vikingler, Samuraylar ve Şövalyeler nihayet aynı savaş alanında bir araya geldiğinde kimin galip çıkacağının cevabını arayacak.

Kapalı betaya katılacak oyuncuları bir de sürpriz bekliyor. Bu süreçte tüm platformlardaki çoklu oyuncu aktivitesini takip edecek şirket, fraksiyonları uğruna savaşan oyuncuları ödüllendireceğini açıkladı. Kazanan fraksiyona katılan savaşçıları da ek ödüllerle onurlandıracak Ubisoft, bu ödüllerin asıl oyuna da aktarılacağını ve bunlara yalnızca Kapalı Beta sürecine katılan oyuncuların sahip olacağını belirtiyor.

For Honor, Ubisoft Montreal stüdyolarında geliştirilmeye devam ediliyor. Etkileyici bir sefer ve heyecan dolu çoklu oyuncu modları sunacak oyun, üç büyük fraksiyonun –cesur Şövalyeler, ölümcül Vikingler ve gizemli Samuraylar- savaşçılarını yöneterek savaş alanlarında ölümüne dövüşmemizi amaçlıyor. Oyunun yenilikçi savaş sistemi oyunculara savaşçılarının tüm kontrolünü verecek, oyuncular yollarına çıkan düşmanları yok etmek için benzersiz yeteneklerini ve savaş stillerini kullanacaklar.

For Honor 14 Şubat 2017'de piyasaya çıkacak. Eğer o gün bir sevgiliniz yoksa, kendinize mükemmel bir eğlence yaratabilirsiniz.

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