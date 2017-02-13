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Ford, Yapay Zeka ve Otonom Sürüş İçin 1 Milyar Dolar Yatırım Yapıyor

Ford, Yapay Zeka ve Otonom Sürüş İçin 1 Milyar Dolar Yatırım Yapıyor

Ford, Google ve Uber'in eski çalışanlarından oluşan bir start-up olan Argo AI şirketine otonom arabalar için yüksek miktarda yatırım yaptı. Ford'un yapay zeka ve otonom sürüş teknolojileri için ayırdığı 1 milyar dolar, önümüzdeki 5 yıla yayılacak şekilde AR-GE için rezerve edilecek.Reuters ve PCWorld'un haberine göre hedef, 2021'e kadar küresel pazarda var olamayan yapay zekaya sahip sürücüsüz otomobiller üretebilmek. Ford'un yatırımı "SAE level 4." Adını taşıyacak olan sanal sürüş sistemi için kullanılacak, bu yeni teknoloji otomobillerinin tüm yürüyen ve elektronik sisteminin gelişmiş sensörler vasıtasıyla kontrolünü hedefliyor. "SAE level 4." Hiçbir durumda sürücü gerektirmeyecek şekilde geliştiriliyor.

Bu yatırımla beraber Argo AI şirketi, 200 kadar istihdamla proje için kollarını sıvadı bile. Ford ise geliştirilecek olan teknolojinin, otonom arabalar için çalışmalar yapan diğer şirketlere lisanslı olarak verilebilmesini de planlıyor. Ancak Argo AI'nin birincil görevi teknolojiyi Ford araçlarına uygulamak.

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Yazar: - 13.02.2017

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