Forge of Glory
En güçlü summoner olduğunuzu gösterin.
Forge of Glory, Android platformunda aksiyon bulmaca öğelerini harmanlayan üç boyutlu rpg oyunu olarak yerini alıyor. Okçular, şövalyeler, büyücüler ve eşsiz becerilere sahip diğer destansı kahramanların yanında ejderhalardan oluşan güçlü bir ordu kurup gerçek kişilere kişilere savaşıyoruz.
Dünya genelinde en güçlü summoner olmak için mücadele verdiğimiz oyunda kimi zaman efsanevi kahraman kartlarını toplayıp birleştirerek strateji gücümüzü açığa çıkarıyor; kimi zaman şeytani bölüm sonu karakterlerini yenerek ödüllerin sahibi oluyor; kimi zaman diğer summoner’larla PvP savaşlarda mücadele ediyor; kimi zaman da aşılmaz bir kale kurabilmek için uğraş veriyoruz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- Kefir!
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