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Forge of Glory
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Forge of Glory

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Editör Puanı: 4/5
4
Forge of Glory
Forge of Glory
Forge of Glory
Forge of Glory
Forge of Glory

En güçlü summoner olduğunuzu gösterin.

Erkan Calp Son güncelleme 36 dakika önce

Forge of Glory, Android platformunda aksiyon bulmaca öğelerini harmanlayan üç boyutlu rpg oyunu olarak yerini alıyor. Okçular, şövalyeler, büyücüler ve eşsiz becerilere sahip diğer destansı kahramanların yanında ejderhalardan oluşan güçlü bir ordu kurup gerçek kişilere kişilere savaşıyoruz.

Dünya genelinde en güçlü summoner olmak için mücadele verdiğimiz oyunda kimi zaman efsanevi kahraman kartlarını toplayıp birleştirerek strateji gücümüzü açığa çıkarıyor; kimi zaman şeytani bölüm sonu karakterlerini yenerek ödüllerin sahibi oluyor; kimi zaman diğer summoner’larla PvP savaşlarda mücadele ediyor; kimi zaman da aşılmaz bir kale kurabilmek için uğraş veriyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Kefir!
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