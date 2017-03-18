ForumBox(Android)
Alışveriş yapın, sürpriz hediyeler kazanın.
ForumBox, İzmir’in ilk açık hava alışveriş merkezi Forum Bornova müşterilerine özel hazırlanmış Android alışveriş uygulaması. Forum Bornova AVM’de yaptığınız tüm alışverişler bu uygulamayla hediyeye dönüşüyor.
IKEA, Kipa, yerli ve yabancı dünyaca ünlü 120’in üzerinde mağaza, Cinemaximum sinemaları, eğlence alanları ve yüksek kapasiteli otoparkıyla İzmir’in gözde alışveriş merkezlerinden Forum Bornova müşterileri için hazırlanan uygulamayı Android telefonunuza ücretsiz indirip kullanabiliyorsunuz. Uygulamayı kullanarak yapacağınız tüm alışverişleri puana çevirip birbirinden güzel hediyeler kazanabiliyorsunuz. Puan kazanmanın diğer bir yolu da; check-in yapma.
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