ForumBox
Forum Bornova'da yaptığınız alışverişler puana, hediyelere dönüşüyor.
ForumBox, İzmir Forum Bornova AVM müşterileri için geliştirilmiş alışveriş uygulaması. iPhone’unuza ücretsiz indirebileceğiniz uygulamayla Forum Bornova’da yaptığınız alışverişleri puana çevirip hediyeler kazanabiliyorsunuz. Forum Bornova Alışveriş Merkezinde check-in yaparak puanlarınızı katlama şansına sahipsiniz.
130’a yakın dünyaca tanınan markaların yer aldığı mağaza, Cinemaximum sinemaları, eğlence alanları, IKEA, Kipa Extra hipermarket, binlerce araç kapasiteli otoparkıyla İzmir’in gözde alışveriş merkezlerinden Forum Bornova’da sıklıkla alışveriş yapan biriyseniz ForumBox uygulaması telefonunuzda kesinlikle olmalı.
Forum Bornova AVM’de yaptığınız alışverişlerden hediye kazanmak için tek yapmanız gereken; Alışveriş tutarını girmek ve kazandığınız puanları aktif hale getirmek. Birbirinden güzel hediyeler sizleri bekliyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)
- Gereklilik:
- iOS 9.0 ve üzeri
- Üretici:
- Krombera
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