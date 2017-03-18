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18 Mart
ForumBox
TamindirMobilYaşamForumBox - IPhone İçin İzmir Forum Bornova AVM Uygulaması

ForumBox

ForumBox İndir Hemen İndir

19 MB
Editör Puanı: 4/5
4
ForumBox
ForumBox
ForumBox
ForumBox
ForumBox

Forum Bornova'da yaptığınız alışverişler puana, hediyelere dönüşüyor.

Erkan Calp Son güncelleme 11 dakika önce

ForumBox, İzmir Forum Bornova AVM müşterileri için geliştirilmiş alışveriş uygulaması. iPhone’unuza ücretsiz indirebileceğiniz uygulamayla Forum Bornova’da yaptığınız alışverişleri puana çevirip hediyeler kazanabiliyorsunuz. Forum Bornova Alışveriş Merkezinde check-in yaparak puanlarınızı katlama şansına sahipsiniz.

130’a yakın dünyaca tanınan markaların yer aldığı mağaza, Cinemaximum sinemaları, eğlence alanları, IKEA, Kipa Extra hipermarket, binlerce araç kapasiteli otoparkıyla İzmir’in gözde alışveriş merkezlerinden Forum Bornova’da sıklıkla alışveriş yapan biriyseniz ForumBox uygulaması telefonunuzda kesinlikle olmalı.

Forum Bornova AVM’de yaptığınız alışverişlerden hediye kazanmak için tek yapmanız gereken; Alışveriş tutarını girmek ve kazandığınız puanları aktif hale getirmek. Birbirinden güzel hediyeler sizleri bekliyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Krombera
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