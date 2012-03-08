FotoSketcher3.30
FotoSketcherdijital fotoğraflarınızı kurşun kalemle çizilmiş hale dönüştürmek için kullanabileceğiniz küçük ve güzel bir programdır.
Program ile resimlerinizi birkaç saniye içerisinde kurşun kalemle çizilmiş hale getirebileceğiniz gibi farklı birkaç efekt daha verebilirsiniz. Bilgisayarınızda kullanabileceğiniz en başarılı küçük resim düzenleyici programdır. eğer bir resminizi kara kalem çalışması haline dönüştürmek istiyorsanız FotoSketcher bu işlemi sizin için birkaç saniye içerisinde yapabilir. Veya yağlı boya bir resim elde etmek istiyorsanız yine FotoSketcher'a başvurabilir ve resimlerinizi bir ressamın elinden çıkmış gibi gösterebilirsiniz. Resim boyutu, formatı, efektleri ayarlarını yapabileceğiniz bu program size eğlenceli zamanlar geçirtebilir.
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FotoSketcher 3.20 için Sevval dedi ki;
harikkaa muhteşem arkadaşlarım ben çizdim sandıArtı Yönleri: herşey
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4- FotoSketcher 3.00 için Ziyaretçi dedi ki;
güzel ve başarılı bir program .
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FotoSketcher için ece aklam dedi ki;
Dosya açılamadı diyor yardım edin
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FotoSketcher 2.85 için gözde ayaz dedi ki;
ya indirdim ama tam çeviremedim karakaleme yardımcı olurmusunuz
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5- FotoSketcher 2.85 için selinnnnnnnnnn dedi ki;
Tam indir Sayesinde bütün programları rahat ve güvenle indiriyorum :)
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 312 / 188,668
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- FotoSketcher
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