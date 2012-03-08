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FotoSketcher
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FotoSketcher

3.30
FotoSketcher İndir Hemen İndir

9.9 MB
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Editör Puanı: 4/5
4

15 Kullanıcı: 3.9/5

3.9
FotoSketcher Arayüz
Can Çevrim Son güncelleme 5 saat önce

FotoSketcherdijital fotoğraflarınızı kurşun kalemle çizilmiş hale dönüştürmek için kullanabileceğiniz küçük ve güzel bir programdır.

Program ile resimlerinizi birkaç saniye içerisinde kurşun kalemle çizilmiş hale getirebileceğiniz gibi farklı birkaç efekt daha verebilirsiniz. Bilgisayarınızda kullanabileceğiniz en başarılı küçük resim düzenleyici programdır. eğer bir resminizi kara kalem çalışması haline dönüştürmek istiyorsanız FotoSketcher bu işlemi sizin için birkaç saniye içerisinde yapabilir. Veya yağlı boya bir resim elde etmek istiyorsanız yine FotoSketcher'a başvurabilir ve resimlerinizi bir ressamın elinden çıkmış gibi gösterebilirsiniz. Resim boyutu, formatı, efektleri ayarlarını yapabileceğiniz bu program size eğlenceli zamanlar geçirtebilir.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
312 / 188,668
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
FotoSketcher

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