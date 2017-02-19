Hafızanıza güveniyorsanız Four Number tam size göre bir oyun. Oyunda karşınıza gelen 2 ve 3 basamaklı sayıları aklınızda tutup doğru sırayla bulmaya çalışıyorsunuz. Android cihazlarınıda oynayabileceğiniz oyunda beyninizi sınırlarına kadar zorluyorsunuz.

Mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkan Four Number, boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir oyundur. Oyunda karşınıza çıkan rakamları tahmin etmeye çalışıyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda tek dokunuş moduyla oynuyorsunuz. Rakamlara dokunarak ilerliyor ve dünya çapındaki skor tablosunda yerinizi alıyorsunuz.

Minimal tarz grafiklere ve seslere sahip olan oyunda işiniz oldukça zor. Gittikçe artan sayı aralıkları beyninizi zorluyor ve sayıları bulmanız zorlaşıyor. Can sıkıntınızı giderebileceğiniz bir oyun olan Four Number'ı sakın kaçırmayın.

Four Number oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.