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Four Number
TamindirMobilOyunlarBulmacaFour Number - Android Için Hafıza Oyunu

Four Number

Four Number İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
Four Number
Four Number
Four Number
Four Number

Sayıları aklınızda tutup doğru sırayla tahmin etmeniz gerekiyor

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Hafızanıza güveniyorsanız Four Number tam size göre bir oyun. Oyunda karşınıza gelen 2 ve 3 basamaklı sayıları aklınızda tutup doğru sırayla bulmaya çalışıyorsunuz. Android cihazlarınıda oynayabileceğiniz oyunda beyninizi sınırlarına kadar zorluyorsunuz.

Mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkan Four Number, boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir oyundur. Oyunda karşınıza çıkan rakamları tahmin etmeye çalışıyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda tek dokunuş moduyla oynuyorsunuz. Rakamlara dokunarak ilerliyor ve dünya çapındaki skor tablosunda yerinizi alıyorsunuz. 

Minimal tarz grafiklere ve seslere sahip olan oyunda işiniz oldukça zor. Gittikçe artan sayı aralıkları beyninizi zorluyor ve sayıları bulmanız zorlaşıyor. Can sıkıntınızı giderebileceğiniz bir oyun olan Four Number'ı sakın kaçırmayın.

Four Number oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Murat İşçi
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