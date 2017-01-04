Hedefe ulaşmak için bilinmedik yollardan gitmek mantıklı bir seçim değildir. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Fox Adventurer oyununda, tilki karakterimiz bilinmedik yönlere gitmiş ve yolunu kaybetmiş.

Fox Adventurer oyununda tilki oldukça korkmuş durumda. Daha önce hiç gelmediği bir mekanda kilitli kaldı. Aslında tilkiye bilinmedik yollara gitmemesi gerektiği söylenmişti fakat tilki bu uyarıları dikkate almadı. Uyarıları dikkate almadığı için şu anda kilit altında duruyor. Ona tek yardım edecek olan kişi sizsiniz. Tilkiyi yönlendirmeli ve ona doğru yolu buldurmalısınız. Doğru yolu bulmak için yapılan araştırma sırasında tilkiyi tehlikelerden de korumanız lazım. Hiç ummadığınız yerlerden tilkiye zarar verecek karakterler çıkabilir. Bu yüzden Fox Adventurer oyununu dikkatli oynamanızda fayda var.

Her yeni bölümünde daha bir zorlu maceraya başlayacak olduğunuz Fox Adventurer oyununun mantığı ise oldukça basit. Oyun boyunca tilkiyi kapalı kaldığı mekandan çıkarmaya çalışıyorsunuz. Kapıları açabilmek için gizlenmiş anahtarları bulmalısınız. Fox Adventurer oyununda anahtarları bulmak kadar anahtara ulaşmakta zor. Bu yüzden dikkatinizi toplayın ve tilkiyi kurtarın. Fox Adventurer oyununda tilki sizin yardımınızı bekliyor.