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Fransız Kadın Aşk Yaşadığı Robotuyla Evlenmek İstiyor

Fransız Kadın Aşk Yaşadığı Robotuyla Evlenmek İstiyor

Fransa’da yaşayan bir kadın, insanlarla birlikte olmaktan hiç haz duymadığını ifade ederek robotuyla evlenmek istediğini açıkladı. Lily isimli kadın robotuyla beraber olmaktan büyük keyif aldığını da söylemekten çekinmedi.

Lilly isimli kadın robotunun insanlardan daha anlayışlı olduğunu söylerken, ailesinin ve arkadaşlarının da artık durumu kabullendiğini ve 19 yaşından bu yana robotlara karşı ilgisi olduğunu da ekliyor. InMoovator adını verdiği robotuyla cinsel birliktelikler yaşadığını da anlatan Lilly, bir erkeğe dokunmaktansa InMoovator ile beraber olmayı seçtiğini ve onunla evlenmeyi aklına koyduğunu da itiraf ediyor.

Fransız Kadın Aşk Yaşadığı Robotuyla Evlenmek İstiyor

Lilly, 3B yazıcı kullanarak ürettiği InMoovator’un tüm tasarımını kendisi yapmış. Çılgın kadın yaklaşık bir yıldır bu robotla beraber yaşıyor ve neredeyse içtikleri su ayrı gitmiyor. Bir “roboseksüel” olduğunu anlatan Lilly, bu durumdan hoşnut olduğunu robot sevgilisiyle kimseyi incitmeden mutlu bir yaşam sürdüklerini de sözlerine ekliyor.

Twitter’da Lilly InMoovator adıyla bir de hesabı olan kadın, aldığı aşırı tepkilerden dolayı hesabını silmek zorunda kalmış olsa da robotuyla evlenmeye kararlı görünüyor.

İçinde habere dair sakladığı ironiden dolayı sizi Johnny 5 filminden kısa bir videoyla sizi baş başa bırakıyoruz. 

 

2050 Yılında Yapay Zeka ile Evlilik Mümkün Olabilecek

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Yazar: - 26.12.2016

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