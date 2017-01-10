Freaky Racing, Android platformunda en zor oynanışa sahip retro yarış oyunu sanırım. Görsel çizgileriyle eski DOS oyunlarının bile gerisinde kalmasına rağmen ilginç şekilde kendisine bağlayan araba yarışı oyununda Formula 1 pistine benzer oldukça dar, sürprizlerle dolu bir yerde yarışıyorsunuz.

Sonsuz oynanış sunan yarış oyununda hangi noktada çıkacağını kestiremediğiniz rakip yarışçılardan çukurlara, en ufak dikkatsizliğinizde yarışa elveda edeceğiniz engellere takılmadan mümkün olduğunca uzun süre gitmeye çalışıyorsunuz. Yol haritasının da olmayışı sürüşü daha da zorlu hale getiriyor.

Aracın kontrolünü sağlamak için ekranın altındaki yön tuşlarını kullanıyorsunuz. Gaz ve fren kullanımı yok. Bu noktada arcade yarış oyunları severlerin de ilgisini çekebilecek bir yapım olduğunu söyleyebilirim.