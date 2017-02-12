Free Coloring Book uygulaması Android işletim sistemli cihazlarınızda boyama kitaplarıyla keyifli vakit geçirmenizde yardımcı oluyor.

Yetişkinlerin kullanabileceği boyama kitabı uygulaması ile mandalalar, bitkiler, hayvanlar ve geometrik tasarımlar üzerinde favori renklerinizle çalışmalar yapabilirsiniz. Renk paletini özelleştirebileceğiniz veya hazırdaki renk paletlerinden birini seçebileceğiniz uygulamada kendi renklerinizi oluşturmak oldukça kolay.

Boyama sayfalarında daha detaylı ve özenli bir çalışma gerçekleştirebilmeniz için yakınlaştırma özelliği de sunan uygulamada hazırladığınız çalışmalarınızı kaydedebilir, paylaşabilir ve hatta yarıda bırakıp daha sonra devam edebilirsiniz. Eğer siz de stres atmak ve vaktinizi keyifli bir şekilde geçirmek istiyorsanız Free Coloring Book uygulamasını indirebilirsiniz.

Özellikler