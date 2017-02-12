Free Coloring Book
Free Coloring Book ile bitkiler, mandalalar ve daha birçok alanda boyama çalışmaları yapabilirsiniz.
Free Coloring Book uygulaması Android işletim sistemli cihazlarınızda boyama kitaplarıyla keyifli vakit geçirmenizde yardımcı oluyor.
Yetişkinlerin kullanabileceği boyama kitabı uygulaması ile mandalalar, bitkiler, hayvanlar ve geometrik tasarımlar üzerinde favori renklerinizle çalışmalar yapabilirsiniz. Renk paletini özelleştirebileceğiniz veya hazırdaki renk paletlerinden birini seçebileceğiniz uygulamada kendi renklerinizi oluşturmak oldukça kolay.
Boyama sayfalarında daha detaylı ve özenli bir çalışma gerçekleştirebilmeniz için yakınlaştırma özelliği de sunan uygulamada hazırladığınız çalışmalarınızı kaydedebilir, paylaşabilir ve hatta yarıda bırakıp daha sonra devam edebilirsiniz. Eğer siz de stres atmak ve vaktinizi keyifli bir şekilde geçirmek istiyorsanız Free Coloring Book uygulamasını indirebilirsiniz.
Özellikler
- Çalışmalarınızı kaydedebilme ve paylaşabilme,
- Çalışmalarınıza daha sonra devam edebilme,
- Detaylı boyama için yakınlaştırma özelliği,
- Gelişmiş renk paleti,
- Kişiselleştirilmiş renk paletleri.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 3.0 ve üzeri
- Üretici:
- VIVASOUK
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