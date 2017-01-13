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Free Partition Manager
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Free Partition Manager

5.1.1.8
Free Partition Manager İndir Hemen İndir

3.51 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Free Partition Manager
Free Partition Manager
Free Partition Manager

Bilgisayarınızdaki sabit diskleri dilediğiniz gibi bölebilir ve yönetebilirsiniz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Masaüstü bilgisayarlarınızın sabit diskleri üzerindeki hakimiyetinizi güçlendiren bir program olan Free Partition Manager, güçlü özellikleri ve minamal boyutlarıyla ilgi çekiyor. Sabit disk bölümleme, silme ve kopyalama gibi işlemleri yapan program ile işleriniz de kolaylaşıyor.

Bilgisayarlarınızdaki sabit diskleri bölümleyip yönetimini yapabileceğiniz güçlü bir araç olan Free Partition Manager, işlevsel özelllikleriyle kritik işlemleri basite indirgiyor. Çok yönlü olarak hizmet veren program ile disklerinizi mantıksal olarak bölebiliyor, silebiliyor ve yeniden düzenleyebiliyorsunuz. Ayrıca uygulama ile daha önce sildiğiniz dosyalara da erişebilyorsunuz. Hızlıca diski tarayan uygulama ile yanlışlıkla sildiğiniz dosyaları bulabilirsiniz. Veri aktarma, bölümü yeniden boyutlandırma, kopyalama, birleştirme, temizleme, denetleme ce gizleme özellikleriyle Free Partition Manager yardımınıza koşuyor. SSD ve HDD performansını da arttıran uygulama ile bilgisayarlarınız da nefes alıyor.

Free Partition Manager uygulamasıın tamamen ücretsiz indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Amazingshare

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