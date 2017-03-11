?     Geri Bildirim
TamindirHaberOyunFriday The 13th: The Game'den Yeni Ve Korkunç Bir Video Geldi

Friday The 13th: The Game'den Yeni ve Korkunç Bir Video Geldi

friday the 13th game video

Serinin takipçileri tarafından dört gözle beklenen hayatta kalma korku oyunu, Friday the 13th: The Game için PAX East 2017 kapsamında yeni bir oynanış videosu yayınlandı. 

İlk olarak 1980 yılında vizyona giren 13. Cuma, yayınlanan ilk filmin ardından 11 kez daha sinema izleyicisi ile buluşmuştu. Seri televizyon dizilerinden kitaplara, çizgi romanlardan video oyunlarına her alana girmeyi başarmıştı. IIIFonic ve Gun Media, 2009 yılında tekrar piyasaya çıkan 13. Cuma serisini yeniden oyuncularla buluşturacaklarını açıklamışlardı. Bu açıklamanın ardından ara ara bizlerle video da paylaşan yapımcılar, son olarak PAX East 2017'de ortaya çıktılar.

Bir hayatta kalma korku oyunu olan Friday the 13th: The Game, filmlerde izlediğiniz temaya benzer bir teknik kullanacak. Oyuncular, yedi karakterin olduğu grupta yer alabilecekleri gibi, isterlerse Jason Vorrhees'i de kontrol edebilecekler. Yedi kişilik grupta yer alanlar kaçıp kendilerini kurtarmaya çalışırken, Jason her zaman olduğu gibi onların peşine düşecek ve oyun tamamlanmadan hepsini öldürmeye çalışacak. Oldukça eğlenceli görünen bu oyun için yayınlanan son videoyu da hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler!

İndir
Friday the 13th: The Game
Friday the 13th: The Game Online Korku Oyunu

The Elder Scrolls: Legends Çıkış Yaptı, Ücretsiz İndirilebiliyor

Editöre Yaz:
Yazar: - 11.03.2017

Friday The 13th: The Game'den Yeni ve Korkunç Bir Video Geldi İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Hoşça Kal Windows, 2030 Yılında Dünyayı Google Kontrol Edecek Hoşça Kal Windows, 2030 Yılında Dünyayı Google Kontrol Edecek Eğer yabancı kaynaklı Forum sitelerinde "Google 2030 yılında nasıl olacak?" gibisinden bir sorunun cevabını ararsanız, bulduğunuz cevaplar sizi…
Türk Bilim İnsanları Antarktika'da Ne Yapıyor? Türk Bilim İnsanları Antarktika'da Ne Yapıyor?Antarktika, Güney Yarımkürenin en güneyinde bulunan ve Güney Kutbu'nu içeren kıta olarak bilinir. Afrika ve Okyanusya'nın güneyinde var olan… iPhone 8 Hiçbir Telefonda Olmayan Grafik Kalitesiyle Gelecek iPhone 8 Hiçbir Telefonda Olmayan Grafik Kalitesiyle GelecekApple iPhone 8 modelleriyle ilgili beklentiler yayılan dedikodularla beraber gittikçe artıyor. Sonu hüsran mı olur bilinmez ama iPhone 8 hakkında…
Yeni iPone 8 Uçtan Uca Ekran Olacak Google, Akıllı Video Arama Teknolojisini Tanıttı

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ

Tamindir E-Bülten