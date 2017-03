Friday The 13th: The Game'den Yeni ve Korkunç Bir Video Geldi

Serinin takipçileri tarafından dört gözle beklenen hayatta kalma korku oyunu, Friday the 13th: The Game için PAX East 2017 kapsamında yeni bir oynanış videosu yayınlandı.

İlk olarak 1980 yılında vizyona giren 13. Cuma, yayınlanan ilk filmin ardından 11 kez daha sinema izleyicisi ile buluşmuştu. Seri televizyon dizilerinden kitaplara, çizgi romanlardan video oyunlarına her alana girmeyi başarmıştı. IIIFonic ve Gun Media, 2009 yılında tekrar piyasaya çıkan 13. Cuma serisini yeniden oyuncularla buluşturacaklarını açıklamışlardı. Bu açıklamanın ardından ara ara bizlerle video da paylaşan yapımcılar, son olarak PAX East 2017'de ortaya çıktılar.

Bir hayatta kalma korku oyunu olan Friday the 13th: The Game, filmlerde izlediğiniz temaya benzer bir teknik kullanacak. Oyuncular, yedi karakterin olduğu grupta yer alabilecekleri gibi, isterlerse Jason Vorrhees'i de kontrol edebilecekler. Yedi kişilik grupta yer alanlar kaçıp kendilerini kurtarmaya çalışırken, Jason her zaman olduğu gibi onların peşine düşecek ve oyun tamamlanmadan hepsini öldürmeye çalışacak. Oldukça eğlenceli görünen bu oyun için yayınlanan son videoyu da hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler!

